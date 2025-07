Samsung bekommt es nicht hin: Jetzt werden Funktionen gestrichen

Eigentlich sollte Samsung mit Android 16 für seine Smartphones auf der Zielgeraden sein – doch es gibt Probleme.

Samsung hat bereits mehrere Beta-Versionen von Android 16 und One UI 8 für die Galaxy-S25-Smartphones veröffentlicht. Alles sah nach einem reibungslosen Durchlauf aus. Doch ausgerechnet kurz vor dem finalen Release wird es schwierig.

Samsung entfernt Features aus One UI 8

Was vor wenigen Wochen noch nach der finalen Version von One UI 8 für die Galaxy-S25-Serie aussah, entpuppt sich nun als Fehlalarm. Samsung arbeitet offenbar an einer vierten Beta-Version – und die hat es in sich: Statt neuer Features müssen Nutzerinnen und Nutzer Abstriche in Kauf nehmen.

Die Anzeichen für einen baldigen Release verdichten sich nicht etwa, sondern werfen neue Fragen auf. Ein neuer Build mit der Kennung ZYG5 wurde auf Samsungs Servern entdeckt. Anders als die vorherige Version BYFB trägt diese eindeutig den Beta-Stempel. Besonders irritierend: Die neue Firmware ist jünger als die vermeintlich finale Version vom Juni – und dennoch fehlen wichtige Funktionen.

Die größte Überraschung: Die adaptive Sperrbildschirm-Uhr, die in der vorherigen Version endlich funktionierte, wurde komplett entfernt. Samsung schweigt bisher zu den Gründen. Unklar bleibt auch, ob dieser neue Build überhaupt an Beta-Tester verteilt wird. Fest steht nur: One UI 8 benötigt offenbar noch Zeit für den Feinschliff. Zwar soll die adaptive Uhr in der finalen Version wieder enthalten sein – wann diese erscheint, steht jedoch in den Sternen (Quelle: SamMobile).

Android 16 und One UI 8 eigentlich fertig

Die Verzögerungen von Android 16 und One UI 8 für die Galaxy-S25-Smartphones sind kein gutes Zeichen. Eigentlich müsste alles fertig sein, denn die gerade vorgestellten Falt-Smartphones sind mit der neuen Software ausgestattet. Sie erscheinen bereits Ende Juli.

Diese Entwicklung erinnert etwas an Android 15 und One UI 7. Samsung hat über ein halbes Jahr für das Software-Update auf älteren Smartphones gebraucht. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal nicht so lange dauert.