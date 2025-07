Neue Pixel-Handys kommen: Diesen Termin müssen sich Android-Fans merken

Google plant eine große Produktshow.

Google steht kurz davor, seine neue Generation von Pixel-Produkten vorzustellen. Im Mittelpunkt stehen mal wieder Smartphones und Smartwatches. Nun steht auch der Termin für das Made-by-Google-Event in diesem Jahr fest.

Pixel: Made by Google am 20. August

Am 20. August ist es soweit: Google stellt im Rahmen seines alljährlichen Made-by-Google-Events neue Pixel-Produkte ins Rampenlicht. Erwartet werden neben dem regulären Pixel 10 auch das Pixel 10 Pro (XL) sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Optisch werden die Modelle wohl eng an ihre Vorgänger anknüpfen. Vieles deutet darauf hin, dass sich der Hersteller in diesem Jahr stärker auf die Software und Zusatzfunktionen konzentriert.

Das Pixel 10 Pro Fold könnte Gerüchten zufolge mit einem größeren Außendisplay und IP68-Rating erscheinen. Zudem soll der Wechsel zum neuen Tensor-G5-Chip spürbare Leistungsverbesserungen bringen – vor allem, weil Google diesmal TSMC als Fertiger gewählt hat. Als Software-Basis gilt hier Android 16 QPR1 mit dem neuen Designansatz Material 3 Expressive.

Auch bei den Wearables wird Google wahrscheinlich nachlegen. Die Pixel Watch 4 soll in zwei Größen und fünf Farben auf den Markt kommen und eine größere Batterie erhalten. Genaue Details zu den Funktionen sind allerdings bisher kaum bekannt. Bei den Pixel Buds bleibt es spannend – hier wird vor allem mit einer günstigeren Variante namens Pixel Buds 2a gerechnet. Ob Google diese aber tatsächlich Mitte August zeigt, bleibt abzuwarten.

Pixel-Event in New York mit Livestream

Das Made-by-Google-Event findet diesmal wieder in New York City statt. Den dazugehörigen Livestream gibt es am 20. August auf YouTube zu sehen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat Google den Vorstellungstermin vorgezogen (Quelle: 9to5Google).