Google sabotiert sich selbst: Pixel 10 Pro Fold wird teuer und langweilig

Das kommende Pixel 10 Pro Fold setzt anscheinend auf das gleiche Design wie der Vorgänger, Google verpasst seinem Falt-Handy lediglich ein kleines Hardware-Update. Während die Konkurrenz im Akkord mit neuen Ideen um die Ecke kommt, tritt Google auf die Bremse – hat aber immerhin ein kleines Rabatt-Ass im Ärmel.

Google verpasst dem Pixel 10 Pro Fold nur ein Spec-Upgrade

Die nun aufgetauchten Renderbilder des Pixel 10 Pro Fold bestätigen, was Experten bereits vermuteten: Google hält am alten Design-Konzept des Vorgängers fest. Das Kamera-Modul bleibt in Größe und Anordnung unverändert – ein Hinweis darauf, dass eventuell das gleiche Sensor-Arrangement wie beim Pixel 9 Pro Fold (Test) zum Einsatz kommt.

Mit Abmessungen von 155,2 x 150,4 x 5,3 Millimetern fällt das neue Modell anscheinend in den Renderbildern minimal dicker aus als sein Vorgänger (Quelle: AndroidHeadlines). Wir erwarten jedoch, dass der Nachfolger maximal so dick wie das Pixel 9 Pro Fold wird.

So soll das Pixel 10 Pro Fold aussehen. (© OnLeaks via AndroidHeadlines )

Unter der Haube werkelt künftig der neue Tensor-G5-Chip aus dem Hause TSMC. Bei der Speicherkonfiguration bleibt es bei den weiterhin üppigen 16 GB RAM, während Nutzer weiterhin zwischen 256 GB und 512 GB Speicherplatz wählen können – auch in diesem Bereich belässt Google also alles beim Alten.

Pixel 10 Pro Fold: Offizielle Ankündigung im August erwartet

Die Präsentation des Pixel 10 Pro Fold ist für August im Rahmen eines „Made by Google“-Events geplant. Dort wird das Falt-Smartphone voraussichtlich zusammen mit der kompletten Pixel-10-Serie vorgestellt. Die spannendste Neuerung könnte der Preis sein: Google plant offenbar, das Premium-Gerät günstiger anzubieten als den Vorgänger – wie groß der Rabatt ausfällt, ist aber noch offen. Zur Erinnerung: Das Google Pixel 9 Pro Fold (256 GB) ging hierzulande für 1.899 Euro an den Start.

