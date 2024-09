Huawei Mate XT im Video: Samsungs schlimmster Albtraum wird Realität

Huawei veranstaltet am 10. September ein Event in China, auf dem ein „epochales Produkt“ vorgestellt werden soll. Der Smartphone-Chef des Unternehmens hat es bereits angeteasert und jetzt könnt ihr euch oben ein erstes Video dazu anschauen. Es wird wohl richtig teuer – aber auch einzigartig.

Huawei Mate XT macht keine Kompromisse

Huawei wird es wirklich tun. Am 10. September wird die Smartphone-Revolution eingeleitet. An diesem Tag wird das chinesische Unternehmen mit dem Mate XT ein einzigartiges Smartphone vorstellen. In einem ersten Video ist das Handy bereits von der Rückseite und Seite zu sehen. Es wird sich um ein echtes Luxus-Produkt zu einem vermutlich sehr hohen Preis handeln.

Anzeige

So sieht das Huawei Mate XT aus. (© Huawei)

Huawei wird das erste doppelt faltbare Smartphone der Welt als „Ultimate Design“-Gerät anbieten. Diese Modelle sind sehr exklusiv und teuer. Anhand des Videos könnt ihr sehen, dass Huawei dabei keine Kompromisse bei der Qualität und Ausstattung macht. Eine Rückseite aus Leder und eine Kamera mit vielen Sensoren sind in der Klasse Standard. Die Bildqualität dürfte also stimmen.

Anzeige

Ansonsten könnt ihr im Video ganz kurz das komplett aufgeklappte Handy sehen. Das Mate XT soll sich zu einem 10-Zoll-Tablet öffnen lassen. Zusammengeklappt hat es die Größe eines normalen Smartphones. Samsung träumt zwar auch von so einem Smartphone, hat es bisher aber noch nicht umgesetzt.

Kommt das Huawei Mate XT nach Deutschland?

Zuletzt hat Huawei mit den Pura-70-Modellen wieder aktuelle Handys nach Deutschland gebracht. Bei dem Mate XT bin ich aber skeptisch. Zunächst ist die Vorstellung in China für den chinesischen Markt gedacht. Es wird interessant sein, zu sehen, wie viel das Handy dort kostet. In Deutschland könnten es weit über 2.000 Euro werden, falls es hier angeboten wird. Und ob dann das Interesse daran so groß ist, würde ich bezweifeln, zumal die Google-Dienste weiterhin fehlen.

Anzeige

Huawei wird mit dem Mate XT aber auch zeigen, was das chinesische Unternehmen trotz US-Bann drauf hat. Gefühlt, nichts kann es aufhalten. Es wird also ein spannendes Event.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.