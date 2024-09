Am 10. September ist es so weit: Huawei schickt Samsung und Xiaomi schlafen

Für Huawei läuft es auf dem Smartphone-Markt trotz des immer noch geltenden US-Banns immer besser. Das hat das chinesische Unternehmen auch dem eigenen Ehrgeiz zur Unabhängigkeit zu verdanken. Am 10. September 2024 zeigt Huawei „Science-Fiction, die Realität geworden ist“ – so der Smartphone-Chef vorab. Gemeint ist damit ein spezielles Produkt.

Huawei stellt neues Dual-Fold-Smartphone vor

In den letzten Wochen wurde der Smartphone-Chef Richard Yu höchstpersönlich mit dem neuen Huawei-Falt-Handy abgelichtet – unabsichtlich oder geplant. Spekuliert wurde über eine Präsentation in diesem Jahr. Und tatsächlich hat Huawei für den 10. September 2024 ein Event angekündigt, auf dem das neue Dual-Fold-Smartphone mit drei Displays offiziell vorgestellt wird. Im Teaser-Bild ist der Z-Faltmechanismus schon zu erkennen:

Am 10. September 2024 wird das neue Falt-Handy von Huawei vorgestellt. (© Huawei)

Richard Yu ist dabei selbst richtig gehyped und verspricht ein „epochales Produkt, an das andere gedacht haben, aber es nicht verwirklichen konnten“ (Quelle: Weibo). Laut ihm soll die Entwicklung fünf Jahre gedauert haben. Wenn das stimmt, arbeitet Huawei bereits seit dem US-Bann an diesem neuartigen Produkt.

Das hat Huawei im Gepäck

Das Dual-Fold-Smartphone wird natürlich das Highlight sein, das Huawei am 10. September offiziell vorstellt. Es handelt sich um ein Smartphone, das sich doppelt zu einem 10-Zoll-Tablet aufklappen lässt. Samsung, Xiaomi und andere Hersteller träumen von so einem Gerät schon lange, haben es bisher aber noch nicht gebaut. Das wird Huawei mit Sicherheit während der Präsentation ausschlachten.



Da es sich um ein großes Event handelt, wird Huawei mit Sicherheit noch weitere Produkte vorstellen. Relativ sicher ist eine neue Smartwatch mit der Möglichkeit zur Messung des Blutdrucks. Außerdem könnte es neue Tablets und normale Smartphones geben. Spätestens am 10. September wird sich zeigen, was Huawei wirklich in petto hat. Nur einen Tag vorher veranstaltet Apple im Übrigen sein Event.

