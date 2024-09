Xiaomi will Handys komplett verändern: Mit diesem Schritt hat keiner gerechnet

Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt. Und obwohl dem chinesischen Unternehmen nicht das gleiche Schicksal droht wie Huawei, entwickelt Xiaomi wohl einen eigenen Chip. Dieser könnte zukünftig in den eigenen Geräten zum Einsatz kommen.

Xiaomi entwickelt eigenen Chip

Xiaomi verbaut in seinen Smartphones meist Chips von Qualcomm und MediaTek. Das könnte sich zukünftig ändern, denn laut neuesten Informationen soll das chinesische Unternehmen in Kooperation mit Unisoc einen eigenen Chip entwickeln. Dieser soll schon im ersten Halbjahr 2025 starten (Quelle: GSMArena). Erste Smartphones könnten also schon im kommenden Jahr erscheinen und vielleicht einige Besonderheiten bieten. Gerüchte dazu gab es schon 2023. Wirklich erwartet hat das aber wohl niemand.

Es soll sich dabei laut aktuellen Informationen um einen 4-nm-Chip handeln, der bei TSMC gebaut wird. Integriert soll auch direkt ein 5G-Modem sein, sodass Xiaomi etwas unabhängiger von Lieferanten wäre. Mit dem Surge S1 hatte Xiaomi 2017 schon einen eigenen Einsteiger-Chip im Einsatz. Der neue Chip soll dieses Mal die Leistung eines Snapdragon 8 Gen 1 erreichen, wäre also in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Genau solche Handys werden von Xiaomi aktuell am häufigsten verkauft. Vielleicht ließe sich am Ende sogar etwas Geld sparen und die Geräte könnten günstiger angeboten werden.

Wieso plötzlich ein eigener Xiaomi-Chip?

Früher hätte es für Xiaomi keinen großen Sinn gemacht, einen eigenen Chip zu entwickeln, wenn Anbieter wie Qualcomm die besten Modelle anbieten. Die Zeiten haben sich verändert. Einerseits, weil man nie weiß, was kommt – siehe Huawei. Andererseits, weil sich die Ansprüche durch KI-Anwendungen verändert haben.



Einen selbst entwickelten Chip kann Xiaomi für die eigenen Bedürfnisse anpassen und sich unabhängiger machen. Ob das aber wie 2017 nur wieder ein Einzelfall wird oder Xiaomi wirklich groß einsteigt, wie es bei Samsung mit Exynos-Chips der Fall ist, ist offen.

Xiaomi hat so viele verschiedene Smartphones:

