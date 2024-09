Neues Android-Update: Diese praktischen Funktionen solltet ihr kennen

Für Smartphones, Tablets und Smartwatches: Google hat einige neue Android-Funktionen vorgestellt. Bei Google Maps dürfen sich vor allem Wear-OS-Nutzer über eine praktische Neuerung freuen. Auch bei Circle to Search gibt es Neuigkeiten.

Android-Update: Fünf neue Google-Funktionen

Google hat fünf neue Android-Funktionen vorgestellt, die Nutzern das Leben etwas leichter machen sollen. Sie sind teilweise für Smartphones und Tablets verfügbar, teilweise nur für Smartwatches.



Besitzer von Wear-OS-Smartwatches können sich über eine praktische Neuerung freuen: Offline-Karten von Google Maps lassen sich nun direkt auf der Uhr nutzen. Karten, die auf das Smartphone heruntergeladen wurden, stehen automatisch auch auf der Smartwatch zur Verfügung. Offline-Karten sind vor allem bei schlechtem Mobilfunkempfang nützlich oder wenn Nutzer im Ausland die Roaming-Gebühren minimieren möchten.

Mit Circle to Search ist es nun auch möglich, Musik zu identifizieren, ohne die aktuelle App verlassen zu müssen. Mit einem Tipp auf das Musiksymbol in Circle to Search lassen sich Titel und Interpret eines Liedes ermitteln – egal, ob es auf dem eigenen Handy oder in der Umgebung läuft.



Für alle, die auch sonst lieber zuhören als lesen, bietet der mobile Chrome-Browser jetzt auch die Möglichkeit, sich Webseiten vorlesen zu lassen. Dabei können Geschwindigkeit, Stimme und Sprache individuell angepasst werden. Bei längeren interessanten Texten wird so aus einer Webseite schnell eine Art Podcast.



Das speziell für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelte TalkBack wird nun von Googles KI-Modell Gemini unterstützt. Damit werden laut Google detaillierte Audiobeschreibungen von Bildern auf dem Handy möglich. Gemini beschreibt dem Nutzer das Bild und macht es so zugänglicher (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Android-Erdbebenwarnsystem erweitert

Für US-Nutzer von Android steht das Erdbebenwarnsystem nun im gesamten Bundesgebiet sowie in sechs US-Territorien zur Verfügung. Im Falle eines Erdbebens meldet sich das System mit einer Warnung und Hinweisen zum weiteren Vorgehen.



