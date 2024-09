Besser als das iPhone 16? Günstiges Modell mit unerwartetem Vorteil

Apple wird schon bald neue iPhone-16-Modelle vorstellen. Diese werden besser als ihre Vorgänger, das steht außer Frage. Für Anfang 2025 kündigt sich aber ein weiteres iPhone an, das durch ein Display-Upgrade richtig interessant werden dürfte.

Neues iPhone SE mit OLED-Display?

In der Gerüchteküche ist das iPhone SE 4 schon seit Jahren unterwegs und in dieser Zeit haben sich die Informationen zur Ausstattung und zum Design immer weiter verändert. Nun gibt es neue Details und die klingen sehr vielversprechend. Das nächste iPhone SE soll nicht wie bisher erwartet mit einem LCD-Panel ausgestattet sein, sondern mit einem OLED-Panel wie die teureren Brüder (Quelle: Nikkei).



Damit würde das neue iPhone SE zu einer richtig starken Alternative zum kommenden iPhone 16 werden. Es hätte sogar den Vorteil, dass es mit 6,1 Zoll genau so ‘klein’ bleibt wie die aktuellen iPhones, während das iPhone 16 auf 6,3 Zoll anwachsen soll. Dabei soll das iPhone SE sogar Apple Intelligence unterstützen und damit die KI-Funktionen, die ältere iPhones bei Apple nicht erhalten.



Generell soll das neue iPhone SE mit dem Gehäuse des iPhone 14 erscheinen, würde also den modernen Look übernehmen, aber die alte Kerbe im Display bieten. Irgendwo muss Apple Kompromisse machen, um einen geringeren Preis zu erreichen.

Neues iPhone SE schon 2025

Zu lange müsst ihr auf das neue iPhone SE wohl nicht mehr warten. Die iPhone-16-Modelle sollen am 9. September vorgestellt werden. Das SE-Modell einige Monate später Anfang 2025. Damit würde Apple genau dann ein neues iPhone auf den Markt bringen, wenn Samsung die Galaxy-S25-Modelle vorstellt.



Wenn der Preis des iPhone SE mit OLED-Display, iPhone-14-Design und Apple Intelligence attraktiv genug ausfällt, dann könnte das der nächste Bestseller des Unternehmens werden. In einigen Monaten wisst ihr mehr. Wir behalten die Entwicklung im Blick und werden dazu berichten.

