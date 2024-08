iPhone 17 Air: So unglaublich dünn wird das neue Apple-Handy wirklich

Das bevorstehende iPhone 16 bietet wenig Überraschungen, den eigentlichen Aha-Effekt hebt sich Apple jedoch fürs kommende Jahr auf. Allen voran das extrem schmale iPhone 17 Air soll beeindrucken. Doch wie unglaublich dünn wird das neue Modell am Ende wirklich? Schon jetzt gibt es darauf eindeutige Hinweise.

Das iPhone 17 Air ist Apples dünne Überraschung des Jahres 2025

Die Gerüchteküche und die Insider sind sich einig: Im Jahr 2025 kommt es beim iPhone zu größeren Änderungen. Das bisherige Plus-Modell muss einer neuen Variante weichen. Das iPhone 17 Air wird sich zwischen dem regulären Modell und den Pro-Varianten positionieren und den Fokus dabei weniger auf die eigentliche Technik als aufs Äußere legen.



Ähnlich wie zuvor das erste MacBook Air im Jahr 2008 funktioniert dies nicht ohne Kompromisse. Bei Kamera und Chip wird das iPhone 17 Air daher nicht mit den Pro-Modellen mithalten können. Vielmehr soll das neue Modell mit seiner schlanken Linie beeindrucken und Designliebhaber bezirzen.

Doch wie dünn kann das iPhone 17 letztlich werden? Lässt sich diese Frage bereits jetzt beantworten? Die Kollegen von 9to5Mac versuchen darauf eine legitime Antwort zu finden. Für sie ist der USB-C-Anschluss der eigentliche Schlüssel zur Lösung. Betrachtet man den beim aktuellen iPhone 15 beziehungsweise iPhone 15 Pro, so gibt es beim Gehäuse drumherum noch genügend Einsparpotenzial. Genutzt hat Apple dieses schon jetzt beim neuen, im Mai vorgestellten iPad Pro mit M4-Chip.



Das 13-Zoll-Modell ist mit einer Dicke von nur 5,1 Millimetern das bisher dünnste Apple-Gerät. Es ist so dünn, dass der USB-C-Anschluss gerade so hineinpasst. Um genau zu sein: Apples eigene USB-C-Kabel sind am Ende sogar noch ein bisschen dicker als das iPad Pro, an dem sie letztlich Anschluss finden. Auch das iPhone 17 Air kann nicht dünner werden als sein eigener USB-C-Anschluss; er ist die physische Grenze für Apple.

iPad Pro macht es vor und setzt die Grenze

Die Redakteure von 9to5Mac gehen deshalb davon aus, dass sich Apple bei der Dicke des iPhone 17 Air am aktuellen iPad Pro orientieren wird. Dünner als 5,1 Millimeter wird das neue Handy also nicht. Doch selbst wenn es noch etwas dicker wäre, beispielsweise 5,3 Millimeter wie beim 11-Zoll-Modell, wäre dies noch beeindruckend. Letztlich wäre alles unter 6 Millimetern ein riesiger Sprung beim Design.



Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 15 mit 7,8 Millimetern und das iPhone 15 Pro mit 8,25 Millimetern sind dagegen wesentlich voluminöser. So dünn wie ein Blatt Papier wird das iPhone 17 Air noch nicht, aber es dürfte überall in der Technikwelt für große Augen sorgen. Selbst davon überzeugen werden wir uns im Herbst 2025 können, wenn Apple den Nachfolger des iPhone 16 vorstellt.



Das iPhone 17 Air wird sich wohl an der schlanken Linie des aktuellen iPad Pro orientieren:

