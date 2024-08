Nach dem iPhone 16: Beim dritten Anlauf wird es für Apple endlich ein Erfolg

Beim iPhone 16 ändert sich an Apples Modellpalette grundsätzlich noch nichts. Im kommenden Jahr jedoch stellt der Hersteller das iPhone-Portfolio auf den Kopf und präsentiert eine komplett neue Variante. An deren Erfolg glaubt aktuell kein Geringerer als der bekannte Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

Nach dem iPhone 16 Plus: iPhone 17 „Air“ soll ein Hit werden

An den Gerüchten zum iPhone 17 „Slim“ ist wohl tatsächlich etwas dran. Auch Mark Gurman von Bloomberg mag die Berichte bestätigen. Er jedoch bezeichnet das recht sonderbare Modell als eine Art iPhone 17 „Air“ (Quelle: Bloomberg).

Anzeige

Die bisherigen Gerüchte zum Nachfolger des iPhone 16 sorgten in der Szene für maximale Verwirrung. Demnach arbeitet Apple an einer besonders schmalen Variante des iPhone 17. Dieses soll eine kleinere Dynamic Island besitzen, aus einem Aluminiumgehäuse bestehen, im Vergleich zum bestehenden Plus-Modell über ein verkleinertes Display (6,6 Zoll) verfügen und auf ein eher einfaches Kamera-Setup zurückgreifen können. All dies wohl mit einem ordentlichen Preisaufschlag. In Summe eine bizarre Mischung aus Premium- und Einsteigermodell.

Gurman bestätigt nun all diese Berichte und verrät Apples Gedanken dahinter. Demzufolge möchte Apple eine Art Air-Modell entwickeln, angesiedelt zwischen dem regulären iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro. Zur Erinnerung: Das bisherige Plus-Modell verschwindet aus dem Portfolio. In einem Satz von ihm zusammengefasst: „Wenn man etwas Schickeres als ein Standard-iPhone möchte, aber nicht unbedingt die Leistung, die Bildschirmgröße oder die Kameras eines Pro-Modells braucht, kann man etwas bekommen, das viel cooler aussieht und trotzdem die Spezifikationen eines normalen iPhones hat.“

Anzeige

Wird Apple damit Erfolg haben? Der Experte ist davon fest überzeugt. In jedem Fall sollte dieses iPhone 17 „Air“ ein „größerer Hit“ werden als das iPhone 12/13 mini und das iPhone 14/15/16 Plus. Apples vorherige Experimente können nämlich getrost als gescheitert betrachtet werden. Sowohl das iPhone mini mit kleinerem Display als auch das iPhone Plus mit größtem Bildschirm konnten nicht den erhofften Erfolg für Apple einfahren. Beim dritten Anlauf soll es nun endlich gelingen und ein neues Format siegessicher platziert werden.

Frühestens in 3 Jahren: Schmales iPhone in der Pro-Liga

Gurman geht davon aus, dass dank des iPhone 17 „Air“ die iPhone-Produktreihe im Jahr 2025 wieder ein „bedeutendes Wachstum“ verzeichnen wird. Für die Zukunft plant Apple, Leistung und Ausstattung des Pro-Modells in ein solches schmales Gehäuse zu quetschen, doch vor 2027 kann mit einem solchen iPhone „Ultra“ eher nicht gerechnet werden.

Anzeige

Mit dem Plus-Modell konnte Apple bis heute keinen großen Erfolg einfahren:

iPhone 14 & iPhone 14 Plus | Big and Bigger | Apple

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.