Neues Update für iPhone-Nutzer ab sofort verfügbar – das ging aber schnell

Die Entwicklungsarbeiten bei Apple stehen nicht still. Mittlerweile werkelt der Hersteller parallel an drei iPhone-Updates, eines davon wurde jetzt schneller als gedacht fertiggestellt und kann ab sofort installiert werden.

Update vom 8. August: So schnell rechneten wir dann doch nicht mit der Verfügbarkeit von iOS 17.6.1. Doch Apple konnte oder wollte nicht warten und stellt das iPhone-Update schon jetzt zur Verfügung. Zeitgleich gibt es auch die Aktualisierung fürs iPad auf iPadOS 17.6.1. Laut Apple beinhaltet das Update eine wichtige Fehlerbehebung und beseitigt ein Problem, bei dem der erweiterte Datenschutz nicht aktiviert oder deaktiviert werden kann. Eine Funktion, die sich insbesondere an besonders gefährdete Personen richtet. Beispielsweise Journalisten, Politiker, Anwälte oder auch Aktivisten. Wenn aktiviert, werden von vornherein direkt mehr iCloud-Inhalte verschlüsselt. Übrigens: Auch Mac-Nutzer erhalten mit macOS Sonoma 14.6.1 ein kleineres Update, welches entsprechende Fehlerbehebungen mit sich bringt.

Offiziell arbeitet Apple derzeit am nächsten großen Update (iOS 18) fürs iPhone. Gleichzeitig können Entwickler bereits auf eine Vorabversion von iOS 18.1 zugreifen, die eine erste Testversion von „Apple Intelligence“ beinhaltet. Doch damit nicht genug, denn auch an iOS 17.6.1 wird schon gearbeitet (Quelle: MacRumors). Abseits der Gerüchteküche können dies auch die Kollegen von MacRumors anhand ihrer Webseiten-Protokolle bestätigen.

iPhone-Update auf iOS 17.6.1 in den Startlöchern

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts Weiteres zu iOS 17.6.1 bekannt. Allein der Versionsnummer nach dürfte dieses Update eine kleinere Angelegenheit werden. Wir vermuten erfahrungsgemäß kleinere, undokumentierte Fehlerbereinigungen und sicherlich auch wieder die Adressierung eines oder mehrerer Sicherheitslücken. Letzteres sollte für jeden iPhone-Nutzer Grund genug sein, die Aktualisierung schnellstmöglich nach Verfügbarkeit zu installieren.

Neue Funktionen gibt es erst wieder mit iOS 18:

18 Neuigkeiten von der WWDC 2024

Doch zu welchem Zeitpunkt ist damit zu rechnen? Das letzte Update auf iOS 17.6 wurde von Apple erst am 29. Juli bereitgestellt. Das Äquivalent iOS 16.6.1 aus dem letzten Jahr erschien am 7. September 2023. Das Update auf iOS 15.6.1 wiederum am 17. August 2022. Ergo: Ab der zweiten Augusthälfte kann mit iOS 17.6.1 gerechnet werden, spätestens aber Anfang September. Und was ist mit iOS 18.0 und iOS 18.1?

Apples Update-Pläne für iOS 18

Mit den Feature-Updates ist im Herbst zu rechnen. So dürfte iOS 18 kurz vor dem Verkaufsstart des neuen iPhone 16 veröffentlicht werden. Mit einer Vorstellung des neuen Handys wird derzeit am 10. September gerechnet, ein Release wäre dann am 20. oder 27. September möglich. Das Update auf iOS 18 könnte also jeweils noch vor diesen beiden Tagen an den Start gehen. Mit iOS 18.1 wiederum sollte dann erst im Laufe des Oktobers gerechnet werden, früher auf keinen Fall.