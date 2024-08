iPhone 2025: Kamera bekommt fettes Upgrade – 100 Prozent mehr

Auch wenn das iPhone 16 noch nicht vorgestellt wurde, so arbeitet Apple bereits im stillen Kämmerlein am iPhone 17. Entsprechend tauchen auch immer mehr Hinweise aus der gut informierten Gerüchteküche auf. Diese sagt jetzt voraus, dass sich die Auflösung der Frontkamera glatt verdoppeln wird. Doch dies allein ist nicht die gute Nachricht.

Das iPhone 16 ist bei Apple eigentlich schon durch und dürfte in diesem Moment bereits irgendwo in China heimlich vom Band laufen, um dann im September beim Kunden zu stehen. Anders beim iPhone 17 fürs Jahr 2025. Hier experimentiert und entwickelt Apple noch mit Hochdruck. Der bekannte Apple-Experte Jeff Pu will jetzt erfahren haben, dass Apple beim übernächsten iPhone die Auflösung der Frontkamera um 100 Prozent steigern will (Quelle: MacRumors).

Anzeige

iPhone 17: Apple verdoppelt Auflösung der Frontkamera

Statt wie bisher beim iPhone 15 auf 12 Megapixel soll die neue Frontkamera auf ganze 24 Millionen Pixel zugreifen. Eine solch höhere Auflösung bietet mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung, denn ein stärkerer Beschnitt des Bildes geht dann nicht sofort einher mit einer schlechteren Qualität.

FaceTime dürfte eine der Hauptanwendungen für die Frontkamera sein, aber nicht nur:

FaceTime-Gruppenanrufe: So gehts

In den Genuss kommen aber nicht nur Käuferinnen und Käufer eines Pro-Modells. Apple spielt in diesem Punkt nämlich ausnahmsweise den großen Gleichmacher und spendiert allen Varianten des iPhone 17 die neue verbesserte Frontkamera. Es profitieren sowohl das reguläre iPhone 17, das iPhone 17 Pro, das iPhone 17 Pro Max als auch das ominöse extrem schlanke iPhone 17 „Slim“. Auch wenn Apple bereits beim iPhone 15 in diesem Punkt keine Unterschiede macht, ist es doch erfreulich, dass diese Praxis beibehalten wird.

Anzeige

Mehr Bauteile für die Optik

Doch die Auflösung ist nicht das einzige Merkmal der Frontkamera, bei dem Apple im kommenden Jahr nachbessert. Aktuell besteht die Selfie-Kamera aus insgesamt fünf Kunststofflinsen. Beim iPhone 17 werden daraus dann sechs Elemente. Die hinzugewonnene Komplexität sorgt ebenso für optimale Ergebnisse, denn verschiedene optische Aberrationen und Verzerrungen werden so deutlich besser korrigiert.

Anzeige

Erwähnenswert: Die neue Frontkamera wurde bereits vor über einem halben Jahr vom nicht minder bekannten Insider Ming-Chi Kuo erwähnt. Allerdings sprach dieser damals nur von mindestens einem Modell, welches davon profitieren wird. Nun setzt sich die Erkenntnis durch, dass alle Varianten des iPhone 17 bedacht werden.