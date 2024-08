iPhone 16: Ein Modell profitiert am meisten von Apples Großzügigkeit

Das iPhone 16 befindet sich bereits auf der Zielgerade und sollte pünktlich in wenigen Wochen bei Kundinnen und Kunden aufschlagen. In diesem Jahr zeigt sich Apple großzügig und spendiert der Pro-Reihe Akkus mit mehr Kapazität. Eine Variante gewinnt dabei am meisten.

Bald schon wird Apple das iPhone 16 offiziell vorstellen. Zuvor werden nun noch letzte Details bekannt. Ein aktueller Insider-Bericht aus Fernost verspricht beispielsweise größere Akkus beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max (Quelle: MacRumors). Nicht verwunderlich bei leicht größeren Gehäusen aufgrund gewachsener Displays. Zur Erinnerung: Die Bildschirme steigern sich jeweils von 6,1 auf 6,3 Zoll und von 6,7 auf 6,9 Zoll – da bleibt sicherlich auch mehr Platz für die Batterie.

iPhone 16 Pro (Max): Deutlicher Zuwachs beim Akku

Besagter Geheimnisverräter enthüllt nun die exakten Akku-Größen der beiden Modelle. Stellt man die den bisherigen Größen der Stromspender gegenüber, ergeben sich folgende Zuwächse:

iPhone 16 Pro (3.577 mAh) vs. iPhone 15 Pro (3.274 mAh): + 9,25 Prozent

iPhone 16 Pro Max (4.676 mAh) vs. iPhone 15 Pro Max (4.422 mAh): + 5,74 Prozent

Am meisten von Apples Spendabilität kann also das iPhone 16 Pro profitieren. Kundinnen und Kunden dürfen bei der Ausdauer somit berechtigterweise den größten Sprung nach vorn erwarten. Dafür sorgt dann auch noch eine vermutete bessere Effizienz der beiden Geräte aufgrund des neuen A18-Chips.

Apropos Akku – Zeit, dass wir aufklären:

Bereits zuvor versprach die Gerüchteküche zum Beispiel für das iPhone 16 Pro Max eine Akkulaufzeit von über 30 Stunden gegenüber nur 29 Stunden beim aktuellen iPhone 15 Pro Max. Apple soll dies unter anderem auch mit einer neuen „Stacked Battery“-Technologie erreichen. Diese bringt eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer mit sich.

Apple entdeckt die Schnellladung

Doch iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werden nicht nur länger durchhalten, sondern auch schneller wieder mit Strom betankt werden können. Die Gerüchteküche verspricht kabelgebundenes Schnellladen mit 40 Watt und MagSafe-Laden mit 20 Watt. Beim iPhone 15 sind es dagegen jeweils nur 27 Watt und 15 Watt. Eine deutliche Steigerung, im direkten Vergleich mit Anbietern aus China allerdings noch immer vergleichsweise lahm. Die können nämlich teils mehr als doppelt so schnell ihre Handys mit Energie versorgen.