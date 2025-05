iPhone 17 Air: Apple befürchtet Desaster – und greift zur Notlösung

In diesem Jahr möchte Apple das bisherige Plus-Modell der iPhone-Serie durch das neue iPhone 17 Air ersetzen. Es soll das dünnste iPhone aller Zeiten werden – und kommt daher von Anfang an mit einem Konstruktionsproblem: Aufgrund des kleineren Akkus fällt die Laufzeit deutlich schlechter aus. Apple ist alarmiert und greift zu einer ungewöhnlichen Notlösung.

iPhone 17 Air mit schwacher Ausdauer – Akkuhülle soll es richten

Im Vergleich zu bisherigen iPhones enttäuscht das iPhone 17 Air in ersten internen Tests bei Apple. Das Problem: eine spürbar schlechtere Akkulaufzeit (Quelle: The Information via MacRumors).

Laut dem Bericht schaffen es nur rund 60 bis 70 Prozent der Nutzer durch den Tag, ohne das iPhone 17 Air zwischenladen zu müssen. Zum Vergleich: Bei den aktuellen iPhones liegt dieser Wert deutlich höher – nämlich bei 80 bis 90 Prozent.

Die Ursache? Schnell gefunden: das ultradünne Design. Mit gerade einmal 5,5 Millimetern wäre das iPhone 17 Air das schlankeste iPhone aller Zeiten – allerdings offenbar auch eines mit dem bislang kleinsten Akku.

Apple möchte dem entgegenwirken und hat wohl bereits eine Lösung in der Hinterhand: Eine optionale Akkuhülle soll die fehlende Ausdauer ausgleichen. Zuletzt gab es ein solches „Smart Battery Case“ noch beim iPhone 11, danach griff Apple zum „MagSafe Battery Pack“ – einem externen Zusatzakku, der kabellos das iPhone 12 mit Strom versorgte.

Eine Akkuhülle wie die, die jetzt für das iPhone 17 Air im Gespräch ist, mag zwar praktisch sein – schützt sie doch das Smartphone und sorgt für zusätzliche Akkulaufzeit –, macht das iPhone aber auch unnötig dicker. Besonders beim neuen ultradünnen Modell wird das Design damit konterkariert – ein sichtbarer Widerspruch.

Nutzerinnen und Nutzer sind also gezwungen, einen Kompromiss einzugehen: Schönheit auf Kosten der Akkulaufzeit oder reguläre Ausdauer auf Kosten des Designs. Es bleibt nicht das einzige Zugeständnis. Das iPhone 17 Air wird ferner nur über einen einzigen Lautsprecher, eine einzelne Rückkamera und keinen physischen SIM-Karten-Slot mehr verfügen. Immerhin will Apple beim Preis positiv überraschen.

Apple will kein Risiko eingehen

Auch Apple ist sich dessen bewusst. Dem Bericht zufolge geht man daher sehr vorsichtig in die Planung: Niemand weiß so recht, wie der Markt auf das neue Modell mit seinem ungewöhnlichen Formfaktor reagieren wird. Die Folge: Nur rund 10 Prozent der Produktionskapazitäten der gesamten iPhone-17-Serie sind zum Start für das Air-Modell reserviert. Erst mal klein anfangen – man will wohl kein Risiko eingehen.