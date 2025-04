iPhone 17: So etwas hat Apple noch nie gemacht

Vieles über die kommende iPhone-Generation ist bereits bekannt – doch wenn es um die jährlich wechselnden Farbakzente geht, herrscht noch Unklarheit. Nun wird bekannt, dass sich Apple beim iPhone 17 Pro möglicherweise an einem kürzlich vorgestellten Mac orientiert – ein Novum.

Premiere: iPhone 17 Pro borgt sich Farbe vom MacBook Air

Bei der Farbgestaltung der Pro-Linie agiert Apple traditionell eher zurückhaltend – Modelle in Schwarz-, Grau- und Weißtönen dominieren. Allerdings gibt es jedes Jahr eine Sonderfarbe, die hervorsticht und besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der bekannte Leaker Majin Bu verspricht in diesem Zusammenhang ein „blaues Wunder“ – im besten Sinne. Vertrauenswürdige Quellen aus dem Umfeld der Lieferkette sollen ihm bestätigt haben, dass mehrere Prototypen des iPhone 17 Pro in unterschiedlichen Farben getestet werden. Dabei soll „Himmelblau“ (im Original: „Sky Blue“) aktuell der Favorit sein (Quelle: Majin Bu).

Apple-Fans kennen den Farbton bereits: Das aktuelle MacBook Air mit M4-Chip wurde erst vor wenigen Wochen ausgerechnet in „Himmelblau“ vorgestellt. Gerüchten zufolge entwickelt sich die neue Farbe bereits zu einem Verkaufshit. Es wäre das erste Mal, dass Apple im selben Jahr eine spezielle Farbe für Mac und iPhone einführt – mit dem Mac als farblichem Vorreiter. So etwas hat Apple bislang noch nie gemacht.

Ein blauer Farbton ist für die Pro-Serie allerdings keine absolute Neuheit. Erinnern wir uns: Das iPhone 13 Pro erschien im Herbst 2021 unter anderem in „Sierrablau“ (im Original: „Sierra Blue“) – einem dem Himmelblau nicht unähnlichen, hellen Ton. Laut dem Bericht soll das neue „Himmelblau“ jedoch noch eindrucksvoller wirken – wie auch immer man sich das genau vorstellen darf.

Noch nicht hundertprozentig sicher

Wichtig: Auch wenn die Vorhersagen des Insiders Majin Bu nicht immer zutrafen, waren sie zuletzt häufig erstaunlich präzise. Entsprechend relevant dürfte auch diese Meldung sein. Dennoch weist der Leaker selbst darauf hin, dass es möglicherweise noch zu früh ist, um die Farbentscheidung des iPhone 17 mit Sicherheit zu bestätigen. Die endgültige Entscheidung steht noch aus – doch Apple-Fans dürfen berechtigte Hoffnungen hegen.

Das neue MacBook Air in „Himmelblau“:

