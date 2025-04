iPhone 17: Neues Bild enthüllt massive Änderung am Apple-Handy

Wir haben sie bereits gesehen – Attrappen zu den neuen Modellen des iPhone 17. Und wir haben sie zuletzt bestaunt – die dazugehörigen Hüllen. Doch erst jetzt, wo beides tatsächlich zusammenkommt, ergibt sich ein klares Bild der massiven Änderung, die Apple bei den Pro-Modellen des iPhone 17 vornehmen wird – ein Blick auf die Rückseite sorgt für Erstaunen. Das iPhone 17 Pro Max wird nämlich ein echter Kamera-Koloss.

Bild zeigt Dummy des iPhone 17 Pro Max in passender Hülle

Attrappen – sogenannte Dummys – und zuletzt auch Hüllen zum neuartigen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max machten bereits die Runde. Der X-Account pipfix (@lusiRoy8) hat jetzt ein neues Foto veröffentlicht, das die Rückseite eines iPhone-17-Pro-Max-Dummys samt passender Hülle zeigt (Quelle: pipfix via 9to5Mac). Nun bekommen wir einen echten Eindruck davon, wie die Dinge in Zukunft bei Apple aussehen werden. Der eigentliche Star – oder besser gesagt: der Schockmoment – befindet sich im oberen Drittel der Rückseite: die Kamera.

Genauer gesagt: der Kamerabuckel. Und zwar einer, der in alle Richtungen gewachsen ist – höher, breiter, präsenter. Apple scheint sich vom klassischen Modul zu verabschieden und setzt stattdessen auf eine durchgehende Kameraleiste, die sich über die gesamte Breite erstreckt. Dieses neue Design soll nicht nur das Pro Max zieren, sondern auch beim kleineren iPhone 17 Pro Einzug halten. Was das bedeutet? Hoffentlich deutlich bessere Fotos. Denn wenn Apple dem Buckel so viel Raum gibt, darf man zu Recht hoffen, dass auch die Technik dahinter zulegt.

Netter Nebeneffekt: Liegt das iPhone rücklings ohne Hülle auf dem Tisch, dürfte der neue Kamerabuckel dafür sorgen, dass das Smartphone nicht mehr ganz so stark kippelt.

Bedenken zum neuen Design

Fragt sich nur: Ob das in der Hand am Ende nicht ein bisschen kopflastig wirkt? Die Antwort darauf gibt’s wahrscheinlich im September, wenn Apple die neuen Modelle des iPhone 17 präsentiert. Bis dahin bleibt uns zunächst nur das Staunen – und das Warten auf das nächste geleakte Detail. Denn eins ist sicher: Apple hat dieses Mal Großes vor. Wortwörtlich.

