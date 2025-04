AirPods: Live-Übersetzung mit den Apple-Kopfhörern – das geht bald

Es klingt wie Science-Fiction: Man wird von jemanden in einer fremden Sprache angesprochen und die Kopfhörer im Ohr übersetzen das Gesprochene direkt. Diese Funktion könnte schon bald mit den Apple-AirPods in den Alltag einziehen.

Wie funktioniert die Übersetzung in Echtzeit mit AirPods?

Noch gibt es kein Live-Translation-Feature mit den Apple-Kopfhörern. Eine entsprechende Funktion soll aber in Arbeit sein und schon im Herbst 2025 eingeführt werden. Dann sollen Gespräche in Echtzeit über die Kopfhörer in andere Sprachen übersetzt werden. Wird man als Deutschsprachiger zum Beispiel von jemandem in polnischer Sprache angesprochen, hört man den Text über seine Kopfhörer auf Deutsch. Gerüchte zu dieser Funktion gehen auf einen Bericht von Bloomberg zurück.

Das Feature soll nur mit einem iPhone und den Apple-Kopfhörern laufen. Eingeführt werden soll es mit iOS 19 im Herbst. Die Übersetzung wird auf dem Smartphone durchgeführt und das Ergebnis anschließend an die Kopfhörer übertragen werden. Es wird nicht angegeben, ob die Übersetzung direkt auf dem Gerät oder in einer Cloud durchgeführt wird. Möglicherweise wird die Funktion das erste Mal live auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt.

Live-Übersetzung mit iPhone und AirPods

Von Apple gibt es noch keine Bestätigung zu der Übersetzungsfunktion. Im Bloomberg-Bericht steht zudem nicht, welche AirPod-Modelle unterstützt werden und welche iPhone-Generation man mindestens benötigt. Apple soll zwar bald die AirPods Pro 3 veröffentlichen, die Live-Translation könnte aber auch auf bereits verfügbaren Modellen laufen.

Andere Hersteller bieten solch eine Funktion schon länger an. Samsung hat eine KI-gestützte Live-Übersetzung etwa im Frühjahr 2024 bei den Galaxy Buds eingeführt, Google hat bei den Pixel Buds bereits seit Jahren so ein Feature (Quelle: Google).

Die Funktion sorgt für viele Nutzergruppen für eine enorme Erleichterung. Reisende können so zum Beispiel einfacher in ein Gespräch mit Einheimischen kommen, während Business-Leute internationale Geschäftsgespräche ohne Sprachhürden meisten.