iOS 19: iPhone-Update bringt geniale Neuerung für AirPods

Wer hätte nicht gern im Auslandsurlaub einen kleinen Simultandolmetscher im Ohr, um auch ohne Fremdsprachenkenntnisse nicht unterzugehen? Apple will diesen Traum mit iOS 19 wahr machen und arbeitet bereits an einer entsprechenden Funktion für die AirPods. Inspiriert hat sich der iPhone-Hersteller dabei wohl bei einem Wettbewerber.

Mit iOS 19: Apples AirPods werden zum Simultandolmetscher

In Literatur, TV und Kino sind sie längst Realität – Universalübersetzer wie in „Star Trek“ oder der Babelfisch aus dem bekannten Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ von dem viel zu früh verstorbenen Douglas Adams. Der war übrigens zu Lebzeiten ein bekennender Apple-Fan. Nun ist es ausgerechnet Apple, das diesen Traum Wirklichkeit werden lassen will.

Wie Brancheninsider Mark Gurman berichtet, arbeitet Apple an einer Funktion, mit der die AirPods persönliche Gespräche in Echtzeit von einer Sprache in eine andere übersetzen können. Das Feature ist an iOS 19 gebunden und soll mit einem für dieses Jahr geplanten Software-Update für die AirPods eingeführt werden (Quelle: Bloomberg).

Die kabellosen Kopfhörer werden den Übersetzungsprozess für Gespräche zwischen Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen deutlich vereinfachen – allerdings bleibt die Funktion an die Übersetzungs-App des iPhones gekoppelt. Ohne diese funktioniert es nicht.

Das Prinzip klingt vielversprechend: Spricht ein englischsprachiger Nutzer beispielsweise mit einer spanischsprachigen Person, erkennt das iPhone die Sprache, übersetzt sie in Echtzeit und gibt die Übersetzung direkt über die AirPods aus. Die Antwort wird dann ebenfalls erfasst, ins Spanische übersetzt und über den iPhone-Lautsprecher ausgegeben. Zwar beherrscht Apples Übersetzungs-App diesen Prozess bereits, doch mit der AirPods-Integration wird das Ganze noch natürlicher und bequemer.

Neue AirPods sind dafür wohl nicht nötig – nach aktuellem Kenntnisstand werden auch bestehende Modelle dazu in der Lage sein. Alles, was es dann noch braucht, ist ein iPhone mit iOS 19. Apropos: Neue AirPods-Funktionen knüpfte Apple zuletzt immer an ein entsprechendes iPhone-Update. Mit iOS 18 führte man beispielsweise mehrere Funktionen zur Verbesserung der Hörgesundheit ein. Dazu gehört unter anderem ein Test zur Erkennung von Hörproblemen sowie die Möglichkeit, die AirPods als Hörhilfe zu nutzen, falls Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Vorbild: Google Pixel Buds

Ganz neu ist Apples „Erfindung“ allerdings nicht. Wer über den Apple-Tellerrand hinaussieht, wird feststellen, dass die Pixel Buds von Google bereits seit einigen Jahren eine ähnliche Simultanübersetzungsfunktion bieten. Apple kann sich also nicht rühmen, die Funktion als Erster eingeführt zu haben. Vielmehr muss sich der iPhone-Hersteller den Vorwurf gefallen lassen, sich stark von Google inspiriert zu haben. Den Nutzerinnen und Nutzern der AirPods dürfte das jedoch herzlich egal sein – Hauptsache, die Funktion überzeugt in der Praxis.

Diese iPhones werden nach aktuelle Stand der Dinge das Update erhalten:

