iOS 19: Die größte Veränderung für iPhone-Nutzer seit 12 Jahren

In diesem Herbst müssen sich iPhone-Nutzer umgewöhnen – und nicht nur sie. Mit dem Release von iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 plant Apple die wohl umfassendste Designänderung der Benutzeroberflächen von iPhone, iPad und Mac seit zwölf Jahren. Doch worauf müssen sich Nutzerinnen und Nutzer einstellen?

iOS 19: Alles anders beim kommenden iPhone-Update

Das letzte Mal, dass Apple das iPhone-Betriebssystem derart umgestaltete, war 2013 mit iOS 7. Damals musste der Skeuomorphismus der früheren Versionen einer minimalistischen Oberfläche weichen – ein Design, das in seinen Grundzügen bis heute Bestand hat. Mit iOS 19 steht nun erneut ein radikaler Wandel bevor. Apple will das Erscheinungsbild seiner Betriebssysteme „grundlegend verändern“ und ein einheitlicheres, plattformübergreifendes Erlebnis schaffen, so der bekannte Insider Mark Gurman (Quelle: Bloomberg).

Apples Pläne umfassen eine umfassende Aktualisierung des Stils von Icons, Menüs, Apps, Fenstern und Systemtasten. Zudem soll die Navigation und Steuerung der Apple-Geräte für Nutzerinnen und Nutzer vereinfacht werden. Laut Gurman gehen die Änderungen „weit über eine neue Designsprache und ästhetische Verbesserungen hinaus“.

Konkrete Details sind zwar noch nicht bekannt, doch schon jetzt gilt: Es handelt sich um das größte Update für iOS seit iOS 7 und das bedeutendste für macOS seit Big Sur.

Apples Ablenkungsmanöver

Einige Designelemente sollen von visionOS, dem Betriebssystem der Apple Vision Pro, übernommen werden. Dennoch basiert das kommende iPhone-Update nur lose auf der Oberfläche des Headsets. Laut dem Bericht hofft Apple, mit einer stark überarbeiteten Benutzeroberfläche von den jüngsten Verzögerungen abzulenken und das Interesse an seinen neuesten iPhones, iPads und Macs zu steigern.

Zur Erinnerung: Siri, Apples Sprachassistent, wird erst im kommenden Jahr umfassend durch Apple Intelligence verbessert.

Wer einen ersten Blick auf das neue Design von iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 werfen möchte, muss nicht bis zum Herbst warten. Bereits im Juni wird Apple die neuen Systeme auf der WWDC (Worldwide Developers Conference) präsentieren und Entwicklern im Anschluss als Beta-Version zur Verfügung stellen. Es folgen weitere Vorabversionen bis zum finalen Release im September – zeitgleich mit der Einführung des iPhone 17.

