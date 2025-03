iPad zu alt für Updates? So nutzt man YouTube & Co. weiter

Auch wenn alte iPads technisch noch einwandfrei funktionieren, kann es passieren, dass diese alten Apple-Tablets unbrauchbar werden, da sie keine notwendigen Updates mehr erhalten. Dann funktionieren einige Apps wie YouTube nicht mehr. Mit einem kleinen Trick kann man das umgehen und die Lebensdauer von entsprechenden Geräten verlängern.

iPad Air & Co.: Was tun, wenn das Gerät keine Updates mehr bekommt?

Nach einigen App-Updates kann es vorkommen, dass entsprechende Anwendungen auf uralten iPads nicht mehr starten. Grund hierfür ist, dass eine App zwar auf eine aktuelle Version geupdatet wird, diese Version aber nicht mehr mit einer veralteten iOS-Version kompatibel ist. So kann es vorkommen, dass euer iPad Air nur noch mit iOS 12.5.7 läuft und YouTube, Netflix und andere Anwendungen nicht mehr starten wollen. Ruft man YouTube auf, wird man dann zum Beispiel auf eine notwendige iOS-Aktualisierung verwiesen und zum Update-Menü weitergeleitet. Dort erhält man dann aber die Information, dass das iPad für diese Version inzwischen zu alt sei. In so einem Fall müsst ihr das iPad aber noch nicht entsorgen.

iPad auch nach 10 Jahren noch nützlich Ich habe ein olles iPad, auf dem ich zu Hause noch YouTube-Videos anschaue. Das ging plötzlich nicht mehr. Dann hatte ich aber eine Idee. Über den App-Store kann man auch ohne Jailbreak & Co. alte App-Versionen installieren. Martin Maciej

iPad Air: So kann es noch länger nutzen

Hat euer iPad das Support-Ende von iOS erreicht, könnt ihr nützliche Apps wie YouTube so weiter nutzen:

Zunächst solltet ihr automatische App-Updates deaktivieren. So verhindert ihr, dass eine App-Version ohne euer Zutun installiert wird, die mit der iOS-Version auf dem iPad nicht mehr kompatibel ist. Dazu öffnet ihr den App-Store auf dem iPad. Steuert den Bereich „App-Updates“ an und deaktiviert die Option. Jetzt löscht ihr Apps, die aufgrund der alten iOS-Version nicht mehr funktionieren. Über den App-Store sucht ihr jetzt unter „Käufe“ den Bereich für früher installierte Apps auf. Hier sucht ihr nach der Anwendung, die ihr weiter nutzen wollt, zum Beispiel YouTube. Der App-Store erlaubt euch nun, die Version der jeweiligen App zu installieren, die noch mit dem iPad kompatibel ist. Tippt dazu auf „Möchtest du die letzte kompatible Version laden? Diese Version der App ist nicht mit diesem Gerät kompatibel“.

Nach der Installation müsst ihr gegebenenfalls auf ein paar Features verzichten, könnt aber das iPad noch einige Zeit weiter nutzen. Beachtet jedoch, dass der Trick nicht ewig funktioniert und irgendwann vermutlich auch die alte App-Version nicht mehr starten wird oder App-Anbieter alte Versionen ihrer Anwendungen aus dem App-Store zurückziehen.