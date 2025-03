iPad 10 im Preissturz: Wer klug ist, kauft sich jetzt noch den Klassiker

Was für ein Preissturz beim iPad der 10. Generation: Das noch immer hervorragende Apple-Tablet gibt es aktuell bei Amazon und weiteren Händlern für nur 299 Euro – günstiger war dieses iPad noch nie.

Update vom 21. März 2025: Nach der Vorstellung des iPads der 11. Generation rutscht der Vorgänger nochmals im Preis. Aktuell bekommt ihr das Tablet für nur noch 299 Euro. Diesen Preis bieten momentan Amazon, MediaMarkt, Saturn und Galaxus an. Achtung: Zeitweise zieht Amazon an der Kasse nochmals 20 Euro automatisch ab. Das iPad kostet dann sogar nur noch unschlagbare 279 Euro! Wie immer gilt bei Restposten: Nur solange der Vorrat reicht – das Angebot könnte also schon bald vergriffen sein (bei Amazon ansehen).

Apple iPad (10. Generation) – Wi-Fi, 64 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2025 11:46 Uhr

Mein Gedanke dazu: Sicher, das iPad der 10. Generation hat zwar schon drei Jahre auf dem Buckel, ist aber vor allem zu diesem Preis nach wie vor eine klare Empfehlung. Wer in Zukunft auf Apples hauseigene KI verzichten kann und mit 64 GB Speicher auskommt, erhält hier ein ideales Einsteigergerät, das dank Apples großzügiger Update-Politik noch viele Jahre Freude bereiten wird.