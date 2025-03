Preissturz auf 59,99 Euro: Amazon verkauft eine besondere Schlagbohrmaschine von Bosch

Der Dachboden wird ausgebaut, doch die herkömmliche Bohrmaschine kommt an die schwer zugänglichen Stellen nicht heran? Hier glänzt die kompakte Schlagbohrmaschine von Bosch. Mit nur 1,6 Kilogramm Gewicht und einer Länge von unter 27 Zentimetern passt sie auch in die engsten Winkel – ohne bei der Leistung Kompromisse zu machen.

Heimwerker und Profis kennen das Problem: Gerade an schwer zugänglichen Stellen wird die übliche Bohrmaschine schnell zum sperrigen Hindernis. Die Bosch-Schlagbohrmaschine GSB 13 RE für 59,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet hier die perfekte Lösung. Mit ihrer kompakten Bauweise und dem dennoch kraftvollen 600-Watt-Motor meistert sie selbst anspruchsvolle Bohrarbeiten in beengten Räumen.

Für wen lohnt sich die Bosch Professional GSB 13 RE?

Heimwerker, die in beengten Räumen oder an schwer zugänglichen Stellen arbeiten müssen

Handwerker, die eine leichte, aber leistungsstarke Maschine für vielseitige Einsätze suchen

Profis auf Großbaustellen, die dauerhaft unter Höchstbelastung bohren müssen

Bosch-Schlagbohrmaschine Besonders klein und leicht, mit 600-Watt-Motor und bis zu 2.800 Umdrehungen pro Minute. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2025 16:58 Uhr

Die Bosch Professional GSB 13 RE besticht durch ihre kompakte Bauweise bei gleichzeitig starker Leistungsfähigkeit. Mit einer Länge von weniger als 27 Zentimetern und einem Gewicht von nur 1,6 Kilo lässt sie sich mühelos auch in schwierigen Positionen führen. Das ergonomische Design mit Softgrip sorgt dabei für sicheren Halt – ein entscheidender Vorteil beim Bohren über Kopf oder in Ecken, wo andere Geräte schnell aus der Hand rutschen können.

Trotz ihrer geringen Größe liefert die Schlagbohrmaschine mit ihrem 600-Watt-Motor genügend Kraft für anspruchsvolle Aufgaben. Die Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.800 Umdrehungen pro Minute und eine Schlagzahl von bis zu 44.800 pro Minute ermöglichen zügiges Arbeiten in verschiedenen Materialien. So bohrt sie problemlos Löcher mit bis zu 13 mm Durchmesser in Beton, 15 mm in Mauerwerk und sogar 25 mm in Holz – ideal für Renovierungsarbeiten.

Ein besonderer Pluspunkt ist die hohe Flexibilität der GSB 13 RE. Dank der drehbaren Bürstenplatte steht sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf die volle Motorkraft zur Verfügung – unverzichtbar beim präzisen Ein- und Ausdrehen von Schrauben. Das robuste Schnellspannbohrfutter aus Metall ermöglicht zudem einen werkzeuglosen, schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Bohrern und Bits.

Bei Amazon kommt die Bosch-Schlagbohrmaschine auf hervorragende 4,4 von 5 Sterne. Insbesondere die kompakten Ausmaße, das leichte Gewicht und das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von den Käufern gelobt.

