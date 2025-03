Nach 5 Jahren Pause: Eine der bekanntesten Buchreihen stürmt die Amazon-Charts

Fast jeder kennt diese dystopische Buchreihe, weswegen es auch kein Wunder ist, dass der neuste Teil gerade die Bestseller auf Amazon stürmt: In Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an werdet ihr die Geschichte von Haymitch Abernathy miterleben können.

Die Tribute von Panem L: Holt euch ab jetzt die deutsche Version

Es ist soweit: Ein nagelneues Buch in der Die-Tribute-von-Panem-Reihe von Suzanne Collins ist erschienen. Das Prequel Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathy, dem Mentor von Katniss in der bekannten Trilogie.

Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an: Das 5. Buch der Bestsellerreihe von Suzanne Collins

2020 ist das erste Prequel zu der dystopischen Trilogie erschienen: Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange (bei Amazon ansehen). 2023 kam dann der Film zum Buch in die Kinos – beide behandelten den Werdegang von Coriolanus Snow, der später der Präsident von Panem wurde.

Die Panem-Reihe umfasst nun also fünf Bücher – die originale Trilogie sowie die zwei Prequels.

Fast perfekte Wertung auf Goodreads sowie Platz 1 der Amazon-Bestseller

Die Hungerspiele erobern mal wieder die Welt: Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an ist am 18. März 2025 erschienen und hat direkt die Bestseller auf Amazon geknackt (Quelle: Amazon). Momentan befindet sich das Buch auf dem ersten Platz. Auch auf Goodreads wird die englische Version gepriesen und kann momentan 4,74/5 Punkte einheimsen – also eine fast perfekte Wertung (Quelle: Goodreads).

In Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an (bei Amazon ansehen) folgt ihr dem jungen Haymitch Abernathy in die 50. Hungerspiele. Aufgrund des Jubel-Jubiläums werden doppelt so viele Tribute gezwungen, zu kämpfen – und Haymitch, aus Distrikt 12, ist einer von ihnen.

Ihm wird schnell klar, dass er keine Chance auf den Sieg haben wird. Doch Haymitch will ebenso wenig aufgeben und entscheidet sich, mit allen Mitteln zu kämpfen.

Wie ist Haymitch Abernathy zu dem Mann geworden, der später Katniss Everdeen auf ihrer verzweifelten Reise begleiten wird? Die Antwort darauf könnt ihr jetzt in dem neuen Roman von Suzanne Collins nachlesen. Die deutsche Übersetzung ist übrigens zeitlich mit dem englischen Release erschienen, ihr könnt also zwischen dem Original und der Übersetzung entscheiden.

Ihr habt die vier vorherigen Romane noch nicht? Holt euch gleich alle in einem Set:

Die Tribute von Panem 1-4

