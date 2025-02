Vorschau auf iOS 19: Diese App verrät Designänderungen des iPhone-Updates

Bis wir das nächste große Update fürs iPhone das erste Mal sehen, werden noch einige Monate vergehen. Doch bereits jetzt könnte Apple mit seiner neuesten App grundlegende Designänderungen von iOS 19 verraten haben. Ein Experte ist davon überzeugt.

Update vom 7. Februar 2025: Verrät Apple bereits mit dem Design seiner neuesten Apps die Designsprache von iOS 19? Apple-Spezialist Parker Ortolani kommt nicht umhin zu bemerken, dass sowohl die Apple Sports App aus dem letzten Jahr (bei uns in Deutschland noch nicht verfügbar) als auch die neue App „Apple Einladungen“ eine eher visionOS-ähnliche Designsprache besitzen. Diese zeichnet sich durch durchsichtige oder eher „gläserne“ Schaltflächen und Elemente aus (Quelle: Parker Ortolani). „Apple Einladungen“ könnte bereits jetzt das Design von iOS 19 zeigen. (© Screenshots Apples App Store) Hierzu schreibt Ortolani: „…Apple Einladungen geht sogar noch einen Schritt weiter. Es hat große, schöne Karten, durchsichtige Zellen, große, fette Schaltflächen und eine Betonung auf Inhalt. Es fühlt sich eindeutig wie ein Hinweis auf das an, was in einem zukünftigen iOS-Update kommen wird.“ Kurzum: Ihn würde es nicht wundern, wenn Apple bereits jetzt die Designsprache mit den neuen Apps vorweggenommen hat.

Originaler Artikel vom 20.01.2025:

iOS 19 erhält neue Kamera-App und später ein redseliges Siri

Das neueste Gerücht: Apple-Insider Jon Prosser will von einer gänzlich neugestalteten Kamera-App fürs iPhone innerhalb von iOS 19 gehört haben und teilt seine Erkenntnisse im neuesten Front-Page-Video. Diese soll sich deutlich von der aktuellen App unterscheiden, unter anderem durch transparente Menüs für die Kamerasteuerung (Quelle: Jon Prosser via MacRumors). Ähnlichkeiten zu Menüs, wie wir sie in visionOS – der Softwareplattform für Apples Vision Pro Headset – finden, sind wohl kaum zufällig.

Auch soll mehr vom eigentlichen Sucherbild innerhalb der App zu sehen sein. Die Kamerasteuerung ist in die Kategorien „Foto“ und „Video“ unterteilt, die sich am unteren Rand der App befinden. Sie bietet Funktionen wie die Aufnahme von räumlichen Videos, das Aktivieren eines Timers für Fotos und weitere Optionen. Zusätzliche Einstellungen, etwa für die Videoauflösung und Bildrate, werden bei Bedarf am oberen Bildschirmrand angezeigt, wie Prosser in seinem Video demonstriert.

Ist die neue Kamera-App nur der Anfang, und werden auch weitere Elemente von iOS 19 denen von visionOS ähneln? Diese Frage bleibt aktuell noch unbeantwortet. Schon im Vorfeld zu iOS 18 gab es derartige Spekulationen, die sich am Ende als falsch herausstellten. Möglicherweise war das neue Interface-Design aber schon damals insgeheim für iOS 19 reserviert und nie für iOS 18 vorgesehen.

Bereits bekannt ist Apples Fokussierung auf Siri. Mark Gurman von Bloomberg verriet vor einiger Zeit, dass Apple mit iOS 19 ein „dialogorientierteres Siri“ einführen wird, angetrieben von entsprechender KI. Dadurch wird Siri ChatGPT immer ähnlicher und kann in Zukunft auch selbst „anspruchsvollere Anfragen bearbeiten“, ohne dafür auf ChatGPT zugreifen zu müssen. Eingeführt werden soll dieses Feature jedoch nicht zum Start im Herbst 2025, sondern erst im Frühjahr 2026 zusammen mit iOS 19.4.

WWDC 2025 für Juni erwartet

Viele neue Features sollen ohnehin erst stufenweise mit späteren Versionen von iOS 19.1 bis iOS 19.4 eingeführt werden – eine Methode der Verzögerung, die Apple bereits jetzt beherrscht. Die gute Nachricht: Alle mit iOS 18 kompatiblen iPhones werden auch iOS 19 unterstützen, wenngleich erwartungsgemäß nicht alle Funktionen verfügbar sein werden. Bestätigt werden dürfte all dies dann auf der WWDC im Frühsommer. Orientiert sich Apple am bisherigen Zeitplan, wird die Entwicklerkonferenz Anfang Juni eröffnet, und der Schleier um iOS 19 wird sich ganz offiziell lüften.

iOS 18 besitzt noch keine sichtbaren Anleihen von visionOS:

