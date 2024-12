Welche iPhones das Update auf iOS 19 erhalten werden – Apple hat entschieden

Im Sommer 2025 erfolgt die offizielle Ankündigung, doch bereits jetzt soll sich Apple schon entschieden haben, welche iPhones künftig iOS 19 unterstützen werden. Treffen die aktuellen Informationen zu, können sich auch Nutzerinnen und Nutzer älterer iPhones freuen. Weniger erfreulich gestaltet sich die Situation für Besitzer eines iPads.

iOS 19: Liste kompatibler iPhones identisch zu iOS 18

Aktuell optimiert Apple nach wie vor iOS 18. Erst kürzlich erfolgte das Update auf Version 18.2, und auch iOS 18.3 ist bereits in Arbeit. Davon abgesehen plant der Hersteller schon mit iOS 19. Das nächste große Update dürfte wie gewöhnlich auf der WWDC im Sommer erstmals gezeigt werden. Doch mit welchen iPhones wird das neue System überhaupt zusammenarbeiten?

Die französische Website iPhoneSoft.fr will bereits von Apples Entscheidung Kenntnis erlangt haben. Demzufolge besagt der Bericht, dass iOS 19 weiterhin mit allen iPhones kompatibel sein wird, auf denen iOS 18 läuft. Konkret betrifft dies also alle Modelle, die ab dem iPhone XS und iPhone XR im September 2018 vorgestellt wurden (Quelle: iPhoneSoft.fr).

Allerdings werden natürlich nicht alle iPhones auch alle neuen Funktionen von iOS 19 unterstützen, da gibt es wie üblich entsprechende Abstufungen. Bemerkenswert: Vorausgesetzt, die Gerüchteküche behält recht, wäre es das zweite Jahr in Folge, in dem Apple keine iPhones mehr vom Update ausschließt. Wir erinnern uns: Mit iOS 17 wurde die Unterstützung für das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X eingestellt.

iPad 7 verliert Unterstützung

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen für Besitzerinnen und Besitzer eines iPad 7. Das im September 2019 vorgestellte Tablet soll nämlich auf iPadOS 19 verzichten müssen. Nach sechs Jahren würde in dem Fall dann der Support auslaufen, zumindest in Bezug auf das neueste System-Update. Immerhin werden aber wohl alle anderen iPads, die bereits iPadOS 18 unterstützen, auch zu iPadOS 19 kompatibel sein.

