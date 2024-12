iPhone-Nutzer staunen: So wird der größte Nachteil der AirTags endgültig behoben

Die AirTags sind die heimlichen Stars im Apple-Sortiment. Vergleichsweise günstig und ungeheuer praktisch, erleichtern die Schlüsselfinder das Leben ihrer Besitzer. Nur diese müssen bisher noch immer mindestens einmal im Jahr die Batterien tauschen. Ein neues Zubehör behebt jetzt diesen „Konstruktionsfehler“ – da staunt der iPhone-Nutzer nicht schlecht.

Neu für iPhone-Nutzer: 10-Jahres-Batteriegehäuse für Apple AirTags

Die Knopfzelle (CR2032) versorgt einen AirTag im Schnitt für 12 Monate mit Energie, danach muss die Batterie getauscht werden. Auf Dauer nervt dies, vor allem, wenn der Warnhinweis zum Batteriewechsel immer im ungünstigsten Moment auf dem iPhone angezeigt wird.

Das Batteriegehäuse für die AirTags. (© Elevation Lab)

Der Hersteller Elevation Lab hat jetzt die Lösung für dieses Dilemma gefunden. Ein spezielles Gehäuse für die AirTags hört auf den Namen „TimeCapsule“ und verspricht eine 14-fach höhere Batteriekapazität als eine CR2032-Knopfzelle. Letztlich soll ein AirTag damit gut und gerne 10 Jahre verlässlich mit Strom versorgt werden. In der Praxis steht der Nachweis dafür natürlich noch aus, doch die Konstruktion lässt daran keinen Zweifel.

Elevation Lab TimeCapsule für AirTags – Funktionsprinzip (kein Ton)

Wie funktioniert „TimeCapsule“ für die AirTags? Apples Schlüsselfinder wird mit offenem Kontakt ins Gehäuse gelegt. Dort wird der AirTag dann von zwei AA-Batterien mit Strom versorgt. Die bieten natürlich eine wesentlich höhere Kapazität als eine CR2032-Knopfzelle.

Geöffnet und wieder verschraubt wird das Gehäuse mit dem mitgelieferten 4-mm-Sechskantschlüssel. Zertifiziert ist „TimeCapsule“ nach dem Standard IP69, es ist also wasserdicht und kann auch in rauen Umgebungen mit Wasser und Staub in Berührung kommen. Ein Einsatz im Freien ist somit möglich.

Gegen die Elemente nach IP69 geschützt. (© Elevation Lab)

Größter Nachteil der Lösung ist sicherlich das zusätzliche Gewicht und die größeren Abmessungen (113,03 mm × 39,88 mm × 19,05 mm). Doch das Gehäuse ist am Ende noch immer kompakt genug, um gut in Taschen zu passen, ohne zu viel Platz wegzunehmen.

Preise und Bezugsquellen in Deutschland

Elevation Lab verkauft „TimeCapsule“ sowohl auf der eigenen Webseite als auch über Amazon. Kostenpunkt: knapp 20 US-Dollar beziehungsweise Euro für ein einzelnes Gehäuse. Für ein Zweierpack werden knapp 30 US-Dollar, für ein Viererpack knapp 40 US-Dollar verlangt. Beim Kauf über die Webseite kommen jeweils noch knapp 15 Euro Versandkosten nach Deutschland hinzu.

Elevation Lab TimeCapsule AirTag 10-Jahres-Batteriehülle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2024 08:32 Uhr

Alternativ kann „TimeCapsule“ hierzulande auch als US-Import direkt über Amazon bezogen werden. In diesem Fall fallen keine Versandkosten an, allerdings schlägt sich dies auf den leicht höheren Preis nieder. Aktuell starten die Preise in dem Fall bei 27,30 Euro (bei Amazon ansehen). Batterien befinden sich nicht im Lieferumfang. Der Hersteller empfiehlt explizit „Energizer Ultimate Lithium“ (bei Amazon ansehen).

