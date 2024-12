Aus für drei iPhones: Apple stellt den Verkauf noch vor Jahresende ein

Apple bleibt keine Wahl, noch vor dem Monatsende muss der Hersteller wohl oder übel drei iPhone-Modelle aus dem Programm nehmen. Betroffen vom Verkaufsstopp sind konkret das iPhone SE der dritten Generation, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Dies gilt jedoch nur in einigen Ländern – auch Deutschland gehört dazu. Apple hat allerdings schon eine echte Alternative in der Hinterhand.

iPhone 14, iPhone 14 Plus und dem iPhone SE 3 droht Verkaufsstopp

Laut einem aktuellen Bericht aus Frankreich, ist Apple gezwungen, den Verkauf von gleich drei iPhone-Modellen noch vor dem Jahresende in der EU einzustellen. Das iPhone 14, iPhone 14 Plus und das iPhone SE 3 eint alle noch der Lightning-Anschluss. Der ist der Europäischen Union ein Dorn im Auge – allein Geräte mit USB-C-Anschluss sind künftig noch erlaubt. Bevor die entsprechende Verordnung am 28. Dezember 2024 in Kraft tritt, wird Apple die drei fraglichen iPhones nicht mehr anbieten (Quelle: iGeneration via MacRumors).

Aber auch in der Schweiz werden die drei Smartphones verschwinden, eventuell schon früher am 20. Dezember. Dann sollen das iPhone 14, iPhone 14 Plus und das iPhone SE 3 bereits aus dem Apple Online Store fliegen. In dem Bericht heißt es, dass Apple all diese Details mit seinen zuständigen internen Teams bereits geteilt hat.

Wichtig zu wissen: Auch wenn die drei iPhones durch Apple nicht mehr offiziell angeboten werden, Restposten bei den Händlern dürfen nach wie vor abverkauft werden. Nur der Hersteller darf sie nicht mehr in den Umlauf bringen. Entscheidend für die Verordnung ist übrigens nicht, wann die Geräte mal ursprünglich vorgestellt wurden. Apple darf nämlich generell keine iPhones mit Lightning-Anschluss mehr verkaufen, die dann nach dem 28. Dezember hergestellt werden.

Es trifft übrigens nicht nur iPhones. So wird auch das erweiterte Magic Keyboard ohne Touch ID bald aus dem Verkehr gezogen. Auch dieses verfügt noch über einen Lightning-Ladeanschluss.

Besser auf das iPhone SE 4 warten

Eine Umrüstung der älteren iPhones auf USB-C steht für Apple natürlich nicht zur Debatte. Immerhin wird im Frühjahr 2024 bereits adäquater Ersatz erwartet. Das neue iPhone SE 4 greift das Design des iPhone 14 auf, besitzt also einen randlosen OLED-Bildschirm und ist mit dem neuesten A18 und 8 GB Arbeitsspeicher aus dem iPhone 16 auch wesentlich leistungsstärker. Selbst die Begrenzung auf ein einzelnes Weitwinkelobjektiv ist keine große Hürde mehr.

Apple wird das iPhone SE 4 irgendwann zwischen März und Mai 2025 vorstellen. Wer sich also aktuell fürs iPhone SE oder ein iPhone 14 interessiert, bekommt dieses bald nur noch als Restposten oder wartet besser gleich auf das neue iPhone SE 4 – dauert nicht mehr allzu lange.

Alle drei betroffenen Geräte wurden im Jahr 2022 eingeführt:

