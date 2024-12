Lasst die Finger von diesen 5 Apple-Produkten – auch ein iPhone ist darunter!

In den nächsten Monaten stehen eine Reihe neuer Apple-Produkte in den Startlöchern. Könnt ihr warten und wollt immer ein topaktuelles Gerät, solltet ihr von den folgenden Apple-Produkten lieber die Finger lassen. Andererseits könnte es sich für Sparfüchse hier und da noch lohnen.

Wachablösung für iPhone SE, MacBook Air und Co.

Ein bekanntes Problem: Je länger ein iPhone, Mac, iPad und Co. erhältlich sind und die Wachablösung näher rückt, desto günstiger werden die Produkte. Soll man dann noch zuschlagen und kaufen? Kommt drauf an. Wenn ihr den Gedanken einfach nicht ertragen könnt, dass euer Neuerwerb bald zum alten Eisen gehört, ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Zeitpunkt für den Kauf der folgenden Geräte.

Wer allerdings praktischer denkt und den günstigeren Preis mitnehmen möchte, für den könnte es ein guter Zeitpunkt für den Kauf sein. So pauschal lässt sich dies nicht sagen. Daher unsere Einschätzung zu den einzelnen Apple-Produkten, die alsbald auslaufen werden.

Kaufen oder nicht kaufen?

iPhone SE: Das neue iPhone SE 4 wird im Frühjahr 2025 kaum wiederzuerkennen sein. Endlich verfügt das günstigste iPhone dann über ein modernes Design mit einem Edge-to-Edge-OLED-Bildschirm und moderner Technik im Inneren. Soll man da noch das iPhone SE 3 kaufen? Eher nicht, es sei denn, man ist großer Fan des Homebuttons. Der fliegt nämlich raus.

MacBook Air: Anfang 2025 gibt es ein Update. Im Mittelpunkt steht der Austausch des M3-Chips gegen das aktuelle M4-Modell. Noch spekulativ ist die Integration der neuen Center-Stage-Kamera und der Option auf ein Nano-Textur-Display wie beim kürzlich aktualisierten MacBook Pro. Kaufen oder nicht kaufen? Abhängig vom Nutzungsverhalten – abseits des Chip-Upgrades könnte die bessere Webcam schon eher ein Grund zum Abwarten sein.

iPad: Das iPad der 10. Generation gab es zuletzt immer wieder mal sehr günstig zu erwerben, allerdings hat es auch schon über zwei Jahre auf dem Buckel. Wer für Apples hauseigene KI gerüstet sein will, sollte besser auf den Nachfolger im neuen Jahr warten. Wer „nur“ ein einfaches Tablet benötigt, könnte aber nach wie vor Freude am aktuellen Modell haben.

iPad Air: Auch das iPad Air dürfte im kommenden Jahr einen Nachfolger erhalten. Über den gibt es aber noch so gut wie keine Informationen in der Gerüchteküche. Einziger Hinweis bisher: Statt eines M2 soll der M3 zum Einsatz kommen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der wartet ab. Alle anderen können aber bedenkenlos beim diesjährigen iPad Air zuschlagen.

Mac Studio: Aufgepasst: Im Laufe des nächsten Jahres wird Apple auch beim Mac Studio auf M4-Basis umstellen müssen. Bereits im Frühsommer könnte es soweit sein. Wer bis dahin mit dem Kauf abwarten kann, sollte es wohl lieber tun.

