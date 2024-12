MacBook Air M4: Apple begeht einen folgenschweren Fehler

Das hätte nicht passieren dürfen. Mit dem jüngsten Softwareupdate für den Mac verriet Apple mehr, als man eigentlich wollte – ein folgenschwerer Fehler. Jetzt weiß nämlich jeder, dass es bald neue Modelle vom MacBook Air mit M4-Chip geben wird. Doch wann können Nutzerinnen und Nutzer damit rechnen?

Apple verrät versehentlich Existenz des neuen MacBook Air M4

Zusammen mit iOS 18.2 fürs iPhone veröffentlichte Apple unter anderem auch das Update auf macOS Sequoia 15.2. Die Aktualisierung enthält zur Überraschung aller Beteiligten mehr, als Apple lieb sein kann. Im Code findet sich nämlich der Hinweis auf zwei bisher noch nicht veröffentlichte Macs (Quelle: MacRumors).

Ungewollt veröffentlichte Apple das Update auch für die Macs mit den Namen „Mac16,12“ und „Mac16,13“. Dabei handelt es sich augenscheinlich um die künftigen Modelle des MacBook Air mit M4-Chip – konkret das „MacBook Air (13 Zoll, M4, 2025)“ und das „MacBook Air (15 Zoll, M4, 2025)“. Beide Geräte befinden sich bei Apple bereits in der Entwicklung. Da diese jetzt nun schon in macOS Sequoia 15.2 Erwähnung finden, dürfte die Markteinführung nicht mehr weit entfernt sein.

Marktstart im Frühjahr 2025

Die Gerüchteküche weiß dazu schon mehr. Nach übereinstimmenden Berichten wird eine Auffrischung des MacBook Air fürs Frühjahr 2025 erwartet – irgendwann zwischen März und Juni. Erwähnenswert: In diesem Jahr aktualisierte Apple das MacBook Air mit dem M3-Chip Anfang März. Im Herbst davor erhielt das MacBook Pro zuvor den M3-Chip. Auch in diesem Jahr hielt sich Apple an dieses Muster. Das MacBook Pro mit M4-Chip feierte seine Premiere Ende Oktober. Wenn wir wetten müssten, würden wir auf eine Veröffentlichung des neuen MacBook Air im Laufe des März setzen.

Größere Überraschungen sollte man sich vom Update aber nicht erwarten. Designänderungen gibt es nicht; Apple wird sich allein auf das Innenleben des MacBook Air konzentrieren. Wer also meint, auf den M4 warten zu müssen, der sollte dies aktuell auch tun. In drei bis vier Monaten müsste Apples neues Notebook dann vorgestellt und verfügbar sein.

Das MacBook Pro erhielt schon ein Update auf M4-Basis:

Apple zeigt neue MacBook Pros mit M4-Chip

