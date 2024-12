Vergesst Samsung: Dieses iPhone soll für Rekordjahr sorgen

Nach ersten Achtungserfolgen für Samsung und Co. hat das Kundeninteresse an faltbaren Smartphones spürbar nachgelassen. Für neue Umsatzrekorde könnte derweil ausgerechnet Apple mit einem neuen iPhone sorgen, sobald das Unternehmen damit in den derzeit stagnierenden Markt eintritt. Diese Meinung vertritt kein Geringerer als der Branchenkenner und Insider Ross Young – und der weiß sogar noch mehr.

Apples faltbares iPhone sorgt 2026 wohl für neue Rekorde

Bisher hat Apple weder ein faltbares iPhone noch ein iPad oder MacBook mit einem flexiblen Bildschirm. Die Konkurrenz von Samsung, Google und aus China ist dagegen seit geraumer Zeit im Markt vertreten – zuletzt aber nicht sonderlich erfolgreich, wie Display-Analyst Ross Young feststellt. Der Markt wächst nicht mehr, und die Kundinnen und Kunden verlieren das Interesse.

Bewegung ins festsitzende Spiel soll nun Apple bringen. Young geht davon aus, dass der iPhone-Hersteller den Markt von hinten aufrollen wird, wenn der Hersteller in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in den Markt für faltbare Smartphones eintritt (Quelle: MacRumors).

Entsprechend glaubt der Experte, dass Apples „dominante Position bei Flaggschiff-Smartphones“ dann endlich zu einem signifikanten Wachstum des Marktes für faltbare Smartphones führt – 2026 wird wohl ein Rekordjahr. In Zahlen: Ein Plus von 30 Prozent ist für die Branche dank Apple drin. Von da an geht es dann munter weiter, denn für 2027 und 2028 postuliert Young jeweils ein weiteres Wachstum des Marktes um 20 Prozent.

„iPhone Flip“ derzeit am wahrscheinlichsten

Noch ist nicht abschließend geklärt, für welches Design sich Apple entscheiden wird, auch weil unterschiedliche Ansätze in der Erprobung sind. Zuletzt schoss sich die Gerüchteküche aber auf ein sogenanntes „Clamshell“-Design wie das des Galaxy Z Flip von Samsung ein. Ein solches iPhone würde endlich wieder bequem in die Hosentasche passen und müsste aufgeklappt keine Kompromisse bei der Bildschirmgröße eingehen.

Als möglicher Vorstellungszeitraum wird derzeit September 2026 gehandelt. Das „iPhone Flip“ könnte also zeitgleich mit dem iPhone 18 erscheinen, welches weiterhin im klassischen Smartphone-Design angeboten wird.

