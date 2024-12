Neue Smartphones kommen: Huawei lässt es am 12. Dezember krachen

Huawei wagt den nächsten großen Schritt auf dem internationalen Smartphone-Markt. Das chinesische Unternehmen kündigt für den 12. Dezember ein globales Launch-Event in Dubai an, bei dem vor allem das Flaggschiff Mate X6 mit faltbarem Display im Mittelpunkt stehen dürfte. Huawei will sich nicht auf den Erfolgen in China ausruhen und wieder international angreifen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei-Event am 12. Dezember 2024

Huawei hat erst kürzlich in China starke Smartphones enthüllt. Im Fokus stand die Mate-70-Serie, die im Hinblick auf Leistung, Features und Kamera neue Maßstäbe setzen soll. Mit dem Mate X6 wurde auch ein neues Falt-Smartphone enthüllt. Genau dieses soll laut neuesten Informationen im Fokus des internationalen Events am 12. Dezember stehen (Quelle: ComputerBase).

Anzeige

Das Mate X6 setzt auf ein klassisches Foldable-Design mit zwei Displays: Ein 7,93-Zoll großes faltbares OLED-Display im Inneren und ein 6,45-Zoll-LTPO-Display außen. Beide Bildschirme bieten eine variable Bildwiederholfrequenz bis 120 Hz. Besonders beeindruckend ist dabei das äußere Display, das eine Helligkeit von bis zu 2.500 Nits aufweist, während der innere Bildschirm immerhin 1.800 Nits erreicht. Dazu gibt es einen großen Akku, starke Kameras und ein hochwertiges Gehäuse.

Günstig wird das Falt-Smartphone nicht. In China kostet das Mate X6 je nach Ausstattung umgerechnet ab 1.700 Euro. International könnte es noch teurer werden. Neben dem Mate X6 könnte Huawei auch noch die neuen Kopfhörer FreeBuds Pro 4 Kopfhörer und das MatePad Pro 13.2 Tablet präsentieren.

Anzeige

Kein Mate 70 von Huawei für den Weltmarkt?

Viele von euch hoffen nun sicher, dass auch die Mate-70-Smartphones international auf den Markt kommen. Doch das ist eher unwahrscheinlich. Die Mate-60-Modelle gab es auch nicht. Mit diesen Handys fokussiert sich Huawei auf China. Gleiches dürfte auch für das doppelt faltbare Smartphone Mate XT gelten.

Auch der Abschied von Android dürfte nicht angekündigt werden. In China verabschiedet sich das Unternehmen davon und wechselt zu HarmonyOS Next. Hierzulande dürfte es wohl weiterhin bei EMUI auf Basis von Android bleiben. Wir sind gespannt, was am 12. Dezember gezeigt wird und werden berichten.

Anzeige

Huawei hat das weltweit erste doppelt faltbare Smartphone gebaut:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.