Android-Handy mit Riesen-Akku: China-Hersteller setzt neue Maßstäbe

Realme hat das Neo 7 offiziell angekündigt – und überrascht mit einem Riesensprung bei der Akkuleistung. Der chinesische Hersteller verbaut erstmals einen Akku mit 7.000 mAh, der dank CATL-Technologie deutlich länger durchhalten soll.

Realme Neo 7: Akku der nächsten Generation

Realme kündigt mit dem Neo 7 ein echtes Akku-Monster an. Erstmals verbaut der chinesische Hersteller in seinen Handys eine Batterie mit einer Kapazität von 7.000 mAh. Der Akku, der in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls chinesischen Batteriehersteller CATL entwickelt wurde, soll bis zu drei Tage ohne Aufladen auskommen. Trotz der imposanten Kapazität bleibt das Handy selbst mit einer Dicke von nur 8,5 mm relativ schlank.

Laut Realme können Besitzer des Neo 7 23 Stunden am Stück Videos schauen, 22 Stunden per GPS navigieren oder 89 Stunden Musik hören – erst dann soll der Akku des Smartphones leer sein. Wie lange er zum Aufladen braucht, ist noch nicht bekannt.

Auch Gamer sollen auf ihre Kosten kommen: Das in China beliebte Honor of Kings soll 8,5 Stunden bei 120 fps laufen. Möglich machen das eine Energiedichte von 800 Wh/L und ein neues Akkumaterial, das laut Realme für mehr Stabilität, längere Lebensdauer und bessere Performance sorgt (Quelle: Realme bei Weibo).

Was bietet das Neo 7 neben dem riesigen Akku? Mit an Bord ist ein Dimensity 9300+ SoC von MediaTek, auch eine IP68-Zertifizierung ist bereits bekannt. Anders sieht es bei Display, Kameras und Software aus, hier hat sich der Hersteller noch nicht ganz in die Karten schauen lassen.

Realme Neo 7 ab 11. Dezember

Realme will das Neo 7 ab dem 11. Dezember auf dem chinesischen Heimatmarkt anbieten. Dort soll das Smartphone mit dem gigantischen Akku für umgerechnet 330 Euro erhältlich sein. Ob und wann das Neo 7 auch nach Europa kommt, ist nicht bekannt.

Realme ist für seine rasanten Akku-Experimente bekannt:

