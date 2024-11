iPhone länger klingeln lassen, bevor die Mailbox anspringt

Normalerweise habt ihr nur 15 Sekunden Zeit, um euren Anruf am iPhone entgegenzunehmen, bevor der Anrufer automatisch an eure Mailbox weitergeleitet wird. Eine Option, um die Klingeldauer in den iPhone-Einstellungen zu verlängern, sucht man jedoch vergeblich. Wir zeigen euch hier einen einfachen Weg, um die Mailbox so einzustellen, dass ihr mehr Zeit habt, einen Anruf anzunehmen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nicht immer hat man das iPhone direkt neben sich liegen und manchmal versteckt sich das Gerät auch gerne mal in der Handtasche, Sofaritze oder im Mantel, der fein säuberlich an der Garderobe hängt.



Innerhalb von 15 Sekunden kommt man dann oft nicht ans Handy und muss den Anrufer nach der Suchaktion zurückrufen, da dieser nur die Voicemail vorgesetzt bekommen hat. Mit einem Trick könnt ihr euer iPhone jedoch etwas länger klingeln lassen – oder auch kürzer, falls gewünscht.

Anzeige

Klingeldauer mit Tastenkombination einstellen

Um die Dauer des Klingelns einzustellen, benötigt ihr eine Tastenkombination, die ihr in das Anruffeld eingebt. Ihr könnt dabei in Schritten von jeweils 5 Sekunden entscheiden, ob euer iPhone 5, 10, 15, 20, 25 oder maximal 30 Sekunden klingeln soll, bevor die iPhone-Voicemail den Anrufer dazu auffordert, eine Sprachnachricht zu hinterlassen.

Somit könnt ihr die Klingeldauer des iPhones verdoppeln und habt mehr Zeit, bevor der Anrufer bei der Mailbox landet. Je nachdem welchen Anbieter ihr nutzt, benötigt ihr eine andere Kombination, um euer iPhone länger klingeln zu lassen. Wir haben in dieser Tabelle die verschiedenen Kombinationen zusammengefasst:

Anbieter Telekom Vodafone O2 Kombination **61*3311*11*X# **61*5500*11*X# **61*333**X#

Anzeige

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum längeren Klingelton

Öffnet das Anruffeld eures iPhones. Gebt die oben angegebene Kombination für die Klingeldauer-Einstellung ein. Ersetzt das „X“ mit der von euch gewünschten Dauer in Sekunden (5, 10, 15, 20, 25, 30), die euer iPhone klingeln soll, bevor die Voicemail aktiv wird. Drückt abschließend auf den Abnehmen-Button (grüner Hörer).

Anzeige

Wenn alles geklappt hat, solltet ihr eine Benachrichtigung erhalten. Wenn ihr gar keine Mailbox auf dem iPhone haben wollt, könnt ihr die Voicemail auch deaktivieren. Lest dazu unseren Artikel:

Weitere nützliche Videos zu eurem iPhone findet ihr im folgenden Videofeed:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.