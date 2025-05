Kaum bekannt bei iPhone-Nutzern: Kamera-Trick in iOS 18 spart viel Aufwand

iOS 18 bringt eine Vielzahl kleiner, aber feiner Neuerungen mit sich. Manche sind sofort sichtbar, andere verstecken sich tief in den Apps – und genau dort liegt ein echtes Highlight für alle, die gerne Videos mit dem iPhone aufnehmen. Die Kamera-App hat nämlich einen neuen Trick auf Lager, der besonders Hobbyfilmer freuen dürfte. Nur: Kaum jemand kennt ihn bisher – und das, obwohl iOS 18 bereits seit Monaten verfügbar ist.

Die neue Pause-Taste: So funktioniert der Kamera-Trick auf dem iPhone in iOS 18

Bisher war es so: Wollte man ein Video mit mehreren Szenen aufnehmen, musste man mehrere Einzel-Clips mit dem iPhone filmen und diese später in iMovie oder einer anderen App zusammensetzen. Klingt umständlich? War es auch – vor allem für spontane Videos, bei denen es schnell gehen muss. Mit iOS 18 fällt dieser Zwischenschritt endlich weg. Apple hat nämlich still und leise eine Funktion integriert, die euch genau diese Arbeit erspart.

Läuft die Videoaufnahme, erscheint links neben der Aufnahmetaste besagter Pause-Button. (© Screenshot GIGA)

Nehmt ihr in iOS 18 ein Video mit der Kamera-App auf, fällt euch direkt etwas Neues auf: Ein kleiner Pause-Button erscheint dort, wo normalerweise die Vorschau der letzten Aufnahme zu sehen ist. Tippt ihr darauf, pausiert die laufende Aufnahme – und das ganz ohne den Clip zu beenden. Der Clou: Wenn ihr später erneut auf den Aufnahme-Button tippt, setzt die Kamera das Video genau dort fort, wo ihr zuvor gestoppt habt. Das Ergebnis ist ein einziger, zusammenhängender Clip – als hättet ihr ihn am Stück gedreht.

Tippt man auf den großen roten Button (links), wird die Videoaufnahme wieder fortgesetzt. Beim Tipp auf den Button in der Mitte wird das Video hingegen abgeschlossen und gespeichert. (© Screenshot GIGA)

Das Motto: Live schneiden statt später schwitzen

Diese Funktion ist im Grunde wie ein mobiler, eingebauter Videoschnitt – und spart euch nicht nur Zeit, sondern auch Speicherplatz und Nerven. Kein Hin- und Herhantieren mit Drittanbieter-Apps, kein mühsames Zusammenfügen einzelner Clips. Ideal für Vlogger oder einfach, um schnell mal Videos mit mehreren Takes aufzunehmen.

Fazit: Apple kommuniziert diesen Trick bisher kaum – umso größer ist der Aha-Effekt, wenn man ihn entdeckt. Wer viel filmt, sollte sich diesen neuen Kamera-Helfer unbedingt merken. iOS 18 macht das iPhone damit ein Stück professioneller – ganz ohne Profi-App. Kurzum: klein, aber mächtig – ein echter iOS-18-Geheimtipp eben.