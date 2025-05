PayPal sagt Bargeld den Kampf an: Deutsche Smartphone-Nutzer bekommen das Feature zuerst

Bald könnt ihr mit PayPal auch kontaktlos in Geschäften zahlen – der Online-Dienstleister erweitert ab dem Sommer seine Smartphone-App um genau diese Funktion. Besonders erfreulich: Deutsche Smartphone-Nutzer profitieren zuerst davon – und auch iPhone-Besitzer sind nicht ausgeschlossen. Doch es gibt noch weitere gute Nachrichten.

PayPal wird zur Alternative zu Apple und Google Pay

Ab dem Sommer – ein genaues Datum bleibt PayPal bislang schuldig – kann mit der PayPal-App mobil und kontaktlos in Geschäften gezahlt werden. Einzige Voraussetzung: Die Läden müssen Mastercard akzeptieren. PayPal arbeitet dafür mit Mastercard zusammen, eine separate Kreditkarte ist aber nicht nötig – ein PayPal-Konto, die App und ein Smartphone genügen (Quelle: PayPal).

Das PayPal-Konto ist beispielsweise mit dem eigenen Girokonto oder einer Kreditkarte verknüpft. Da die kontaktlose „Tap to Pay“-Funktion über NFC in Deutschland auch mit dem iPhone funktioniert, lassen sich etwa Karten, die bislang nicht mit Apple Pay kompatibel sind, über diesen Umweg mit dem iPhone nutzen. Amazon-Kunden wird es freuen, deren Kreditkarte ist nämlich noch immer nicht kompatibel zu Apple Pay.

Natürlich funktioniert das neue Feature auch mit Android-Smartphones. Zudem erhalten Nutzerinnen und Nutzer in der PayPal-App erstmals eine Gesamtübersicht ihrer Online- und Offline-Einkäufe.

PayPal lockt mit Ratenzahlung und Cashback

PayPal verspricht, „besser als Bargeld“ sein zu wollen – und liefert zwei weitere Argumente für den neuen Dienst. Mit der Funktion „Ratenzahlung To Go“ will PayPal das Bezahlen im Geschäft grundlegend verändern. Nutzerinnen und Nutzer können künftig mit der aktuellen Version der App größere Einkäufe direkt an der Kasse bequem in Raten aufteilen. Zur Auswahl stehen flexible Laufzeiten: 3, 6, 12 oder sogar 24 Monate. Der Antrag? Erfolgt direkt und unkompliziert in der App – ganz ohne Papierkram oder Zusatztermine.

Doch damit nicht genug: Wer mit der PayPal-App kontaktlos bezahlt, kann zusätzlich Cashback bei vielen beliebten Marken in Deutschland abstauben. Alles, was man dafür tun muss: Das jeweilige Angebot in der App aktivieren – und beim nächsten Einkauf profitieren. Weitere Details will PayPal in den kommenden Wochen bekannt geben. Zunächst startet der neue Dienst exklusiv in Deutschland, später folgen weitere europäische Länder.