Samsung Pay mit PayPal verknüpfen: Geht das?

Samsung Pay ist der Bezahldienst aus dem Hause PayPal. Um die Funktionen mit der Wallet-App auf dem Galaxy-Smartphone zu nutzen, muss man ein Bankkonto verknüpfen. Kann man Samsung Pay stattdessen auch mit PayPal nutzen?

Bei der Einrichtung von Samsung Pay wird automatisch ein Bankkonto bei der Partnerbank Solarisbank eröffnet Dabei erhält man eine virtuelle Kreditkarte, die für die Zahlungen herangezogen wird. Bezahlte Beträge werden anschließend vom hinterlegten Bankkonto abgebucht.

Kann man Samsung Pay mit PayPal nutzen?

Es gibt keine Möglichkeit, ein PayPal-Konto bei Samsung Pay zu hinterlegen. Man kann also die Angabe der IBAN nicht umgehen. Ohne ein privates Bankkonto bei einer deutschen Bank lässt sich Samsung Pay nicht nutzen.

Kein PayPal bei Samsung Pay

Im Webangebot von PayPal findet man zwar eine Beschreibung mit der Angabe, wie man sein PayPal-Konto bei Samsung Pay hinterlegt, allerdings ist das nur für Nutzer in den USA möglich. Für Samsung Pay in Deutschland ist diese Option also nicht vorgesehen. Es bringt auch nichts, wenn ihr euer Samsung-Gerät auf Englisch umstellt oder eine Firmware für ein US-Gerät auf eurem Samsung-Galaxy-Smartphone installiert. Damit zerstört ihr euer Gerät vermutlich nur. Für die Verknüpfung von Samsung Pay mit PayPal wird ein US-amerikanisches Bankkonto sowie eine Adresse und Telefonnummer in den USA benötigt.

In Deutschland kann man auf die Samsung-Pay-Funktionen nur zugreifen, wenn man ein deutsches Bankkonto hinterlegt, etwa bei der Sparkasse. Der andere Bezahldienst für Android-Geräte, Google Pay, ist da etwas weiter. Hier könnt ihr auch PayPal als Bezahlquelle hinterlegen. Wir erklären auch, wie man PayPal ohne Konto nutzen kann.