Samsung Pay einrichten und mit Galaxy-Gerät bezahlen

Wer ein Samsung-Smartphone hat, kann nicht nur Google Pay für Zahlungen nutzen, sondern auch Samsung Pay. Damit das funktioniert, muss man den Bezahldienst einrichten und eine Zahlungsquelle damit verknüpfen. Wie aktiviert man sein Samsung-Pay-Konto, welche Geräte sind kompatibel und was sollte man sonst beachten?

Samsung Electronics Facts

Samsung Pay greift genauso wie Google Pay oder auch Apple Pay auf den NFC-Chip im Smartphone zu. Hat das Galaxy-Smartphone den Chip und ist Samsung Pay eingerichtet, hält man es an ein Lesegerät, zum Beispiel an einer Kasse, um den Bezahlvorgang durchzuführen.

Kompatible Geräte

Samsung Pay ist auf allen halbwegs aktuellen Galaxy-Smartphones verfügbar, ganz gleich, ob es sich um ein Gerät der S-, Z-, A- oder Note-Serie handelt. Mindestens Android 9 wird vorausgesetzt. Zudem kann man die Bezahlmethode auch mit einer Galaxy Watch einrichten und nutzen. Eine Liste mit allen kompatiblen Geräten findet man beim Hersteller (bei Samsung ansehen). Der Nutzer muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Konto mit einer IBAN bei einer deutschen Bank wird benötigt. Kreditkarten können bei Samsung Pay nicht hinterlegt werden.

Samsung Pay einrichten: So geht es mit Samsung Wallet

So richtet man Samsung Pay auf seinem Smartphone ein:

Samsung Wallet (Samsung Pay) Samsung Electronics Co., Ltd.

Installiert die Samsung-Wallet-App. Bei vielen Galaxy-Smartphones ist sie bereits vorinstalliert, ansonsten findet man sie zum Download im Google Play Store. Öffnet die Samsung-Wallet-App. Falls nicht automatisch geschehen, meldet euch mit eurem Samsung-Konto in der Bezahl-App an. Geht auf „Erste Schritte“ und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bestätigt dabei die Nutzungsbedingungen, wenn ihr damit einverstanden seid. Danach müsst ihr eine Methode zur Bestätigung von Zahlungen angeben. Bestätigt eure Identität per Iris-Scan, mit dem Fingerabdruck oder einem Code. Legt Samsung Pay als Standard-Methode für Bezahlungen mit diesem Smartphone fest. Danach verknüpft ihr die Wallet-App mit eurem Bankkonto. Tippt auf „Jetzt starten“. Dabei wird ein neues, digitales Bankkonto bei der Solarisbank eröffnet. Die Bank ist der Partner von Samsung, der die Buchungen und Zahlungen durchführt. Lest euch die Beschreibung durch und drückt auf „Karte holen“. Gebt eure persönlichen Daten wie den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer ein. Ihr erhaltet einen Einmal-Code an die hinterlegte Telefonnummer. Gebt den Code zur Bestätigung ein. Damit wird das Smartphone für den Bezahldienst registriert. Anschließend müsst ihr euer Bankkonto verifizieren, indem ihr eine Überweisung mit den angezeigten Daten durchführt. Dafür müsst ihr kurzzeitig zu eurem Online-Banking wechseln. Folgt den weiteren Schritten, um die Einrichtung abzuschließen. Danach ist eure Bezahlkarte für Samsung Pay registriert und ihr könnt mit dem Smartphone bezahlen.

Das offizielle Video von Samsung führt euch durch den Aktivierungsprozess:

Mit Samsung Pay bezahlen

Um mit dem Samsung Wallet an einer Kasse zu bezahlen, wischt ihr über den Start- oder Sperr-Bildschirm des Galaxy-Smartphones von unten nach oben. Dann erscheint eure virtuelle Geldkarte. Gebt die Zahlung per PIN, Iris-Scan oder Fingerabdruck frei. Haltet das Smartphone dann an das NFC-Terminal und wartet kurz, bis die Zahlung auf dem Bildschirm bestätigt wird. Zahlungen via Samsung Pay sind überall dort möglich, wo Visa akzeptiert wird. Das geht nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.

Ein Samsung-Pay-Konto kann auf bis zu 5 verschiedenen Geräten gleichzeitig angemeldet werden. Die Bezahldaten werden nicht von Samsung erfasst und verarbeitet. In der Samsung-Wallet-App könnt ihr alle Zahlungen einsehen und verwalten. Mit der Funktion „Splitpay“ kann man auch eine Ratenzahlung einrichten. Raten und Verfügungsrahmen werden individuell ermittelt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.