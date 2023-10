Jetzt legt Samsung richtig los: Neuestes Software-Update für viele Smartphones erschienen

Samsung hat nach einem verhaltenen Start in den Monat Oktober jetzt wohl alle Schranken geöffnet. Ab sofort erhalten auf einen Schlag sehr viele aktuelle und ältere Smartphones das neueste Oktober-Update. Und das nicht nur im Ausland, sondern auch in Europa und somit Deutschland. Auf ein großes Versions-Upgrade müsst ihr aber weiter warten.

Samsung verteilt Oktober-Update für mehr Geräte

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Samsung für erste Smartphones das Oktober-Update veröffentlicht hat. Eigentlich haben wir gedacht, dass das der große Startschuss für den breiten Rollout ist. Doch es hat deutlich länger gedauert, bis dieser wirklich fällt. Jetzt, fast Mitte Oktober 2023, hat Samsung die Schotten geöffnet und versorgt eine Flut von Smartphones mit der neuesten Software.

Damit erhalten nicht nur die aktuellen Falt-Handys und das Galaxy A54 das Oktober-Update. Jetzt sind auch die Galaxy-S23-Serie, die Galaxy-S22-Serie, die älteren Falt-Smartphones, mehrere Mittelklasse-Handys der A-Serie wie das Galaxy A52s und das Galaxy S21 an der Reihe. Letzteres aber bisher nur in Kanada und den USA. Die deutlich bessere Verfügbarkeit zeigt, dass das Oktober-Update jetzt wirklich ausgerollt wird und in den kommenden Tagen alle noch unterstützten Smartphones die neue Software bekommen (Quelle: SamMobile).

Das Oktober-Update solltet ihr definitiv auf eurem Samsung-Handy installieren. Es werden mehrere Sicherheitslücken geschlossen, zwei davon kritischer Natur.

Android 14 lässt weiter auf sich warten

Während Google und Xiaomi das Update auf Android 14 mittlerweile in der finalen Version für ihre Smartphones veröffentlicht haben, dauert es bei Samsung wohl noch etwas. Obwohl der Beta-Test für das Galaxy S23 und andere Geräte schon seit Wochen läuft, ist das neue Betriebssystem mit der überarbeiteten Oberfläche One UI 6.0 noch nicht fertig. Wenn sich in der Richtung etwas tut, werden wir euch informieren.

