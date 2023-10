Goodnotes: Gibt es die App für Android?

Auf iPhones und iPads gehört Goodnotes zu den beliebtesten Apps. Damit lassen sich handschriftliche Notizen digitalisieren und Bemerkungen in PDF-Dokumenten eintragen. Gibt es Goodnotes auch für Android?

Sucht man mit den meisten Android-Smartphones oder -Tablets im Google Play Store nach der Anwendung, findet man die Notizen-App nicht. Bei einer Google-Suche taucht zwar ein Eintrag von Goodnotes für Android auf, allerdings gibt es hierbei einen Haken.

Goodnotes: Notizen-App für Android – hier gibt es den Download

Bei den meisten Android-Geräten sieht die Suche nach Goodnotes so aus. (Bildquelle: GIGA)

Aktuell ist der Download der Goodnotes-App nur für Samsung-Tablets ab einer Größe von mindestens 8 Zoll möglich. Zudem werden auf dem mobilen Gerät mindestens 3 Gigabyte Speicher vorausgesetzt. Für andere Android-Tablets und -Smartphones gibt es Goodnotes also nicht. Der Hersteller kündigt aber im eigenen Web-Angebot an, dass „weitere bald verfügbar sein werden“. Welche Android-Geräte zukünftig genau mit Goodnotes kompatibel sein werden, wird nicht angegeben.

Die App kann nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement genutzt werden. Der Preis beträgt 6,99 US-Dollar für ein Jahr (circa 6,60 Euro), wobei man alle Funktionen eine Woche lang kostenlos testen kann. Will man Goodnotes auf unterschiedlichen Plattformen nutzen, benötigt man ein teureres Abo, das rund 10 Euro jährlich kostet. Bei neuen Samsung-Tab-S9-Geräten (bei Samsung ansehen) ist die App vorinstalliert und kann 1 Jahr lang gratis genutzt werden. Wer ein kompatibles Android-Tablet hat, kann Goodnotes für Android hier herunterladen:

Goodnotes for Android Goodnotes

Goodnotes für Android: So sieht es aus

Die Android-Version wurde erst lange Zeit nach der iOS- und iPadOS-Variante veröffentlicht. Seit März befand sich die Anwendung in der Beta-Phase. Inzwischen hat man den Vorab-Status verlassen und Goodnotes steht mit den meisten Funktionen nun auch für Android zur Verfügung.

Die App hilft dabei, handschriftliche Notizen in digitaler Form zu speichern. Texte können per Link mit anderen Nutzern geteilt werden, die dort mitarbeiten oder kommentieren können. Eine Synchronisierung der Inhalte zwischen Android-Tablets und iPads ist in Planung.

Bei uns findet ihr weitere Notizen-Apps für Android-Geräte im Überblick.

