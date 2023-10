Starke Alternative zu Samsung und Xiaomi: Motorolas neuer Preis-Leistungs-Kracher ist da

Motorola hat in den letzten Monaten viele vielversprechende Smartphones vorgestellt. Nun legt das zu Lenovo gehörende Unternehmen mit dem Edge (2023) nach und deckt einen Preisbereich ab, den Samsung, Xiaomi und Google fast komplett verlassen haben. Eine schlechte Nachricht gibt es aber.

Motorola Edge (2023) vorgestellt

Mit dem Edge (2023) hat Motorola ein neues Smartphone der Oberklasse vorgestellt, welches einige Oberklasse-Feature zum bezahlbaren Preis bietet. Das 6,6-Zoll-pOLED-Display ist an beiden Seiten abgerundet und bietet damit ein Premium-Design, auf das viele Hersteller mittlerweile verzichten. Es löst mit FHD+ auf, arbeitet mit bis zu 144 Hz und ist bis zu 1.200 Nits hell. Als Prozessor kommt der Dimensity 7030 von MediaTek zum Einsatz, dem 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen.

Das Motorola Edge (2023) besitzt ein Dual-Edge-Display. (Bildquelle: Motorola)

Motorola verbaut auf der Rückseite eine 50-MP-Hauptkamera und einen 13-MP-Ultraweitwinkel. Auf ein Teleobjektiv muss wie üblich in der Preisklasse verzichtet werden. An der Front ist eine 32-MP-Kamera verbaut. Der Akku des Edge (2023) misst 4.400 mAh und lässt sich per Kabel mit bis zu 68 Watt schnell wieder aufladen. Kabellos funktioniert es mit 15 Watt und andere Geräte kabellos aufladen kann das Handy mit 5 Watt.

Obwohl Android 14 schon raus ist, läuft das Smartphone noch mit Android 13. Informationen zu einer Update-Politik gibt es nicht. Das Handy unterstützt alle wichtigen Standards wie 5G und bietet eine Dual-SIM-Funktion über eine eSIM. Ein Highlight ist sicher die IP68-Zertifizierung. Damit ist das Smartphone gegen Staub und Wasser geschützt.

Motorola Edge (2023) mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Motorola bietet das Edge (2023) zunächst in den USA zum Preis von 599 US-Dollar an (bei Motorola anschauen). In Kanada wird es für 849 Kanadische Dollar verkauft. In dieser Preisklasse hat das Smartphone kaum Konkurrenz. Das Pixel 8 ist deutlich teurer geworden. Das Galaxy S23 FE kann optisch kaum mithalten. Das Xiaomi 13T wäre die einzige Konkurrenz für Motorola. In Deutschland wird das Handy noch nicht angeboten.

