Falt-Handy fürs Handgelenk: Motorola zeigt irres Konzept

Auf der Lenovo Tech World hat Motorola ein ungewöhnliches Foldable-Konzept vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Smartphone mit flexiblem Display, das am Handgelenk getragen werden kann. Laut Motorola eröffnet das „Adaptive Display Concept“ völlig neue Möglichkeiten.

Motorola stellt futuristisches Smartwatch-Handy vor

Aus dem Hause Motorola kennen wir bereits das eine oder andere faltbare Smartphone. Doch was die Marke des Mutterkonzerns Lenovo jetzt vorgestellt hat, kann selbst die Konkurrenz von Samsung, Huawei, Oppo und Google nicht bieten. Das „Adaptive Display Concept“, so der bisherige Name, lässt sich um das eigene Handgelenk biegen. Es ist eine Mischung aus Smartphone und Smartwatch.

Laut Motorola lässt sich das Android-Gadget im ausgeklappten Zustand wie ein ganz normales Smartphone mit 6,9-Zoll-Display nutzen. Um das Handgelenk gewickelt hat der Träger hingegen eine Smartwatch mit einem angepassten 4,3-Zoll-Bildschirm. Nur der sichtbare Teil des Displays wird in diesem Fall verwendet, so der Hersteller.

Befindet sich das Smartwatch-Smartphone am Handgelenk, sorgt eine KI laut Motorola für individuelle Anpassungen. So soll sich unter anderem das Hintergrundbild in Sekundenschnelle an die Kleidung des Trägers anpassen (Quelle: Lenovo).

Auch an eine weitere Anwendungsmöglichkeit hat Motorola beim Konzept-Handy-Smartwatch gedacht. Das Gadget lässt sich in der Mitte knicken und so zum Beispiel auf einen Tisch stellen. Es bringt also seine eigene Halterung gleich mit.

Smartphone fürs Handgelenk nur ein Konzept

Motorola selbst gibt an, dass es sich bei dem Smartwatch-Handy nicht um ein serienreifes Produkt handelt. Vielmehr wollte die Lenovo-Marke lediglich zeigen, was mit faltbaren Displays bereits möglich ist. Ob und wann aus der Technologie ein fertiges Produkt wird, lässt Motorola offen.