Android 14: Samsung verwirrt Handy-Nutzer

Samsungs neue Android-14-Oberfläche One UI 6.0 steht in den Startlöchern. In der letzten Beta-Version ist Nutzern eine kleine, aber wichtige Änderung aufgefallen – und die gefällt nicht jedem. Die eigenen Apps von Samsung heißen jetzt anders. Der Samsung-Zusatz entfällt.

One UI 6.0: Samsung benennt Samsung-Apps um

Noch ist Samsungs One UI 6.0 nicht offiziell erschienen, aber die gerade verteilte Beta-Version zur neuen Android-14-Oberfläche dürfte wohl die letzte sein. Viele Änderungen sind nicht mehr zu erwarten, der Konzern wird sich nur noch auf die Behebung kleinerer Fehler konzentrieren.

Umso erstaunlicher ist es, dass Samsung kurzerhand eine unscheinbare, aber dennoch interessante Änderung vorgenommen hat. Die Namen der eigenen Apps gibt es ab sofort nur noch in einer verkürzten Variante (Quelle: SamMobile).

Aus Samsung Music wird schlicht Music, aus Samsung Wallet wird Wallet, Samsung TV Plus heißt nur noch TV. Auf den ersten Blick scheint das nur eine kleine Anpassung zu sein, im täglichen Umgang mit den Apps macht sich der Unterschied aber schnell bemerkbar.

Ein möglicher Nachteil dieser Änderung könnte sein, dass es mit One UI 6.0 etwas mühsamer ist, die entsprechenden Apps im App-Drawer zu finden, da sie nicht mehr unter „Samsung“ gelistet sind. Dieses Problem lässt sich jedoch leicht umgehen, indem man in der Suchleiste des App-Drawers nach dem Begriff „Samsung“ sucht. Auf diese Weise werden alle Samsung-Apps angezeigt – ganz unabhängig von ihrem neuen Namen.

Android 14: Samsung-Update in Sicht

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Samsung die finale Version von Android 14 mit One UI 6.0 veröffentlicht. Wie üblich wird die neue Software zunächst auf den Top-Smartphones zu finden sein, also auf dem Galaxy S23 (Plus, Ultra) sowie den faltbaren Handys Galaxy Z Fold 5 und Flip 5.