Samsung ist kurz vor dem Ziel: Riesiges Software-Update steht in den Startlöchern

Samsung arbeitet bereits seit einigen Wochen daran, das nächste große Software-Updates fertig zu stellen. Android 14 und One UI 6.0 stehen kurz vor der finalen Veröffentlichung. Jetzt hat Samsung noch einmal eine neue Testversion in Umlauf gebracht, um auch wirklich alle Fehler zu beseitigen.

Android 14 für Samsung-Smartphones ist fast da

Wenn ihr ein aktuelles Smartphone wie das Galaxy S23 besitzt, dann könnt ihr bereits seit einiger Zeit am Beta-Test von Android 14 von Samsung teilnehmen. Teil dieses Tests ist auch die eigene Oberfläche One UI 6.0, die einige Neuerungen mitbringt. Samsung hat mittlerweile die fünfte Testversion für die Galaxy-S23-Smartphones veröffentlicht und kommt damit dem finalen Release immer näher. Die neue Version soll der fertigen Version schon sehr nahekommen, berichtet SamMobile.

Mit der Beta 5 von Android 14 und One UI 6.0 hat Samsung in erster Linie kleinere Probleme und Fehler behoben, aber keine großartigen Änderungen mehr durchgeführt. Bei der Beta 4 konnte das Unternehmen die spürbare Leistung hingegen noch einmal deutlich steigern. Damit laufen Samsung-Handys wie das Galaxy S23 Ultra endlich so flüssig, wie es schon zum Verkaufsstart der Fall sein sollte.

Wann genau Android 14 mit One UI 6.0 für die Samsung-Handys veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Google hat das neue Betriebssystem noch nicht einmal freigegeben. Das soll erst im Oktober passieren, wenn auch die Pixel-8-Smartphones da sind.

In der Zwischenzeit könnt ihr euer Samsung-Handy optimieren:

Ältere Samsung-Handys werden auch schnell versorgt

Die fünfte Beta-Testversion von Android 14 mit One UI 6.0 wurde zwar nur für die Galaxy-S23-Modelle veröffentlicht, doch Samsung arbeitet im Hintergrund auch an weiteren Updates. So wurden bereits Tests für das Galaxy S21, Galaxy S22 und auch Mittelklasse-Handys wie das Galaxy A54 und kürzlich das Galaxy A53 gestartet. Samsung fährt also richtig groß auf und möchte alle noch unterstützten Smartphones schnell mit Android 14 versorgen. Sobald die finale Version da ist, werden wir euch informieren.

