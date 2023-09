WhatsApp löscht eure Fotos: Vorsicht vor dieser neuen Funktion

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, bei der Medien automatisch aus Channels gelöscht werden. In den Einstellungen lässt sich festlegen, ob und wann Fotos und Videos entfernt werden sollen. Ganz verschwinden die Medien aber nicht, wie sich zeigt.

WhatsApp: Medien automatisch entfernen

Damit der Speicherplatz auf dem Smartphone nicht mehr mit Videos und anderen Medien von WhatsApp vollgestopft wird, bereitet der Messenger eine neue Funktion vor. In Channels können Nutzer künftig selbst entscheiden, ob bereits heruntergeladenen Medien nach einem eingestellten Zeitraum gelöscht werden sollen.

Bislang ist die neue Funktion nur in der Betaversion der Android-Variante von WhatsApp aufgetaucht. Sie steht also noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. In der Beta lässt sich die Funktionsweise aber schon ansehen. Als Standardeinstellung ist ausgewählt, dass die in Kanälen gesammelten Bilder und Videos nicht verschwinden. Nutzer können sich alternativ dazu entscheiden, dass die Medien nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat vom Handy gelöscht werden.

Für immer verschwinden die Inhalte dabei aber nicht. Um sie wiederherzustellen, reicht es bereits, den entsprechenden Channel wieder aufzurufen und weit nach oben zu scrollen (Quelle: WABetaInfo).

Die Einstellung lässt sich individuell für jeden Kanal festlegen. Es kann sich also als sinnvoll erweisen, in großen Kanälen mit vielen Inhalten einen kurzen Zeitraum zu wählen, bis Bilder und Videos gelöscht werden.

So könnt ihr die neuen Videobotschaften bei WhatsApp verschicken:

WhatsApp: Wann erscheint die Funktion für alle?

Derzeit ist noch nicht klar, wann die automatische Entfernung von Medien in Channels für alle Nutzer freigeschaltet wird. Die Funktion wirkt schon recht ausgereift, weshalb es jetzt nicht mehr lange dauern könnte. Wer sie schon testen möchte, kann sich die Beta von WhatsApp für Android (Version 2.23.20.11) besorgen.

