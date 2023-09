Kalorienzähler-Apps kostenlos: Die besten Kalorien-Tracker für Android & iOS

Wer darauf achten möchte, wie viele Kalorien er zu sich nimmt, beispielsweise weil er abnehmen möchte, kann dies sehr einfach mit einer kostenlosen Kalorienzähler-App fürs Smartphone machen. Die besten dieser Kalorien-Tracker für Android und iOS stellen wir euch im folgenden Artikel vor.

Will man abnehmen, muss man zwangsläufig mehr Kalorien verbrauchen, als man zu sich nimmt. Der Grundumsatz an Kalorien ist durch Gewicht und Muskelmasse vorgegeben. Was man beeinflussen kann ist, wie viele Kalorien man durch Bewegung zusätzlich verbraucht und wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Apps, die den Kalorienverbrauch zählen, können euch dabei unterstützen. Einige der besten, kostenlosen Kalorienzähler-Apps haben wir für euch zusammengestellt.

MyFitnessPal: Kalorien-Tracker

MyFitnessPal verfügt über eine Datenbank mit mehr als 6 Millionen Nahrungsmitteln, außerdem stehen euch Vorschläge für mehr als 350 Fitnessübungen zur Verfügung. Weiterhin stellt euch die App über ein Ernährungs- und Trainingstagebuch sowie ein Gewichtsdiagramm zur Verfügung.

Die App speichert eure Mahlzeiten und merkt sich häufig gegessene Nahrungsmittel. Darüber hinaus enthält MyFitnessPal Rezeptvorschläge und ermöglicht euch das Erstellen eigener Rezepte. Zusätzlich gibt es einen Barcode-Scanner und ihr könnt eure Erfolge mit Freunden teilen. Schließlich kann die App unter andrem mit Garmin Connect und Google Fit verbunden werden.

MyFitnessPal für Android und iOS könnt ihr euch hier herunterladen:

MyFitnessPal: Kalorien Tracker MyFitnessPal, Inc.

Lifesum: Gesunde Ernährung

Die App Lifesum ist besonders einfach bedienbar und kommt ohne Werbung aus. Zunächst legt ihr ein Gesundheitsprofil an und gebt ein persönliches Ziel vor (abnehmen, gesünder leben oder zunehmen). Nach der Eingabe eures Wunschgewichts zeigt euch Lifesum euren täglichen Kalorienbedarf an.

Weiterhin enthält Lifesum ein Ernährungstagebuch mit Erinnerungsfunktion und Rezepte. Die App zeigt euch eure Zielerreichung über die Wochen an, wobei das persönliche Ziel natürlich auch angepasst werden kann. Trainingszeiten und Wasserkonsum können ebenfalls eingetragen werden.

Die Lifesum-App enthält auch einen Barcode-Scanner und bietet Statistiken zum Gewichtsverlauf, Änderungen der Körpermasse und einen BMI-Rechner. In der Bezahlversion könnt ihr die App außerdem unter andrem mit Fitbit, Google Fit und S Health verbinden.

Die App Lifesum könnt ihr euch hier herunterladen:

Lifesum: Gesunde Ernährung Lifesum

Kalorienzähler von Fat Secret

Bei Fat Secret handelt es sich um einen Nährstoff-Tracker mit Ernährungs- und Trainingstagebuch. Außerdem enthält die App eine Lebensmitteldatenbank, in der auch Restaurantgerichte enthalten sind, und eine Fotoerkennung von Mahlzeiten.

Diagramme zeigen euch, wie viele Kalorien ihr bei Mahlzeiten aufgenommen habt und ihr könnt gegessene Nahrungsmittel per Suche oder Barcode-Scanner eintragen. Mittels eines in Fat Secret enthaltenen Widgets könnt ihr außerdem euren Kalorienverbrauch auf einen Blick sehen. Im enthaltenen Tagebuch habt ihr die Möglichkeit, Sporteinheiten und Schlaf einzutragen.

Anmelden könnt ihr euch in der App über euren Google- oder Facebook-Account. Fat Secret hat eine aktive Community, die sich austauscht und gegenseitig unterstützt. Weiterhin ist ein Notizbuch für eigene Anmerkungen enthalten und ihr könnt Fat Secret mit Google Fit, Samsung Health und Fitbit synchronisieren.

Fat Secret ist für Android und iOS verfügbar:

Kalorienzähler von FatSecret FatSecret

Yazio: Kalorienzähler & Fasten

Mit der Kalorienzähler-App Yazio könnt ihr euer Ernährungsziel festlegen und eure Fortschritte dokumentieren. Die App stellt in übersichtlicher Form Daten zu eurer Kalorienbilanz, Nährwerten und Sport dar. Yazio enthält außerdem einen Barcode-Scanner für Lebensmittel und ist kompatibel mit Fitbit, Garmin und Samsung Health.

Neben der kostenlosen Version von Yazio ist eine kostenpflichtige Pro-Version erhältlich, die unter anderem Ernährungspläne und eine Rezeptdatenbank enthält.

Yazio könnt ihr euch hier für Android und iOS herunterladen:

YAZIO: Kalorienzähler & Fasten YAZIO

