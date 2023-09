Neues Xiaomi-Handy ist eine echte Preis-Leistungs-Sensation

Die Redmi-Serie von Xiaomi besteht aus vielen unterschiedlichen Smartphones, die zu attraktiven Preisen verkauft werden. Nun hat das chinesische Unternehmen mit dem Redmi Note 13 5G ein neues Smartphone vorgestellt, dazu zu einem wirklich verführerisch niedrigen Preis angeboten wird. Einen Haken gibt es aber.

Xiaomi Facts

Xiaomi Redmi Note 13 5G enthüllt

Neben dem Redmi Note 13 Pro und Pro+ hat Xiaomi auch das Redmi Note 13 5G vorgestellt. Obwohl das Smartphone noch günstiger ist, bringt es eine solide Ausstattung mit. Dazu gehört ein 6,67-Zoll-Super-AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung, bis zu 120 Hz und einer Helligkeit von maximal 1.000 Nits. Angetrieben wird das Smartphone vom MediaTek Dimensity 6080, dem bis zu 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich sogar per microSD-Karte erweitern.

Xiaomi verbaut im Redmi Note 13 5G eine 100-MP-Kamera, die eine Blende von f/1.7 besitzt. Unterstützt wird diese von einem 2-MP-Tiefensensor. An der Front ist eine 16-MP-Kamera verbaut. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite, Xiaomi verbaut einen IR-Sender und es gibt sogar noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Also im Grunde alles, was moderne Smartphones nicht mehr bieten.

Das Xiaomi Redmi Note 13 5G wird in vier Farben angeboten. (Bildquelle: Xiaomi)

Damit dem Redmi Note 13 5G nicht so schnell die Puste ausgeht, hat Xiaomi einen 5.000-mAh-Akku verbaut, der mit bis zu 33 Watt relativ zügig wieder aufgeladen wird. Zur Erinnerung: Das Samsung Galaxy S23 lädt nur mit 25 Watt. Als Betriebssystem gibt es Android 13 und MIUI 14. Das Handy ist zudem nach IP54 gegen Spritzwasser und Schmutz geschützt.

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ hat noch mehr drauf:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vorgestellt

Xiaomi Redmi Note 13 5G: Preis und Verfügbarkeit

Das Redmi Note 13 5G wird mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher zu Preisen ab 1.199 Yuan verkauft. Das entspricht etwa 154 Euro. Das Top-Modell mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher wird für 1.699 Yuan angeboten. Das entspricht etwa 218 Euro. Bisher findet der Verkauf nur in China statt. Das Handy dürfte mit der Zeit aber auch nach Deutschland kommen. Dann dürfte es etwas teurer werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.