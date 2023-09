Nie wieder Obst waschen: Xiaomi hat die Lösung

Xiaomi hat mit dem „Mijia Fruit and Vegetable Cleaner“ ein ungewöhnliches Küchengerät vorgestellt. Es soll Obst und Gemüse besonders gründlich reinigen und dabei Kontamination vermeiden. Über eine App lassen sich Reinigungsprogramme für unterschiedliche Lebensmittel einstellen.

Xiaomi stellt Obst- und Gemüsereiniger vor

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist vor allem für seine Smartphones bekannt, stellt aber alle möglichen Produkte her. Nachdem man sich zuletzt noch auf Smart-Home-Produkte speziell für Hunde und Katzen konzentrierte, hat das Unternehmen jetzt einen smarten Obst- und Gemüsereiniger vorgestellt.

Der neue „Mijia Fruit and Vegetable Cleaner“ verspricht eine vollumfängliche Reinigung von Lebensmitteln. Sie soll gründlicher und hygienischer ablaufen, als es beim herkömmlichen Waschen der Fall ist. Zwei Reinigungsköpfe stehen zur Verfügung, um Zeit zu sparen und eine mögliche Kontamination zu vermeiden. Fleisch und Gemüse kann so gleichzeitig gewaschen werden.

Der Obst- und Gemüsereiniger von Xiaomi. (Bildquelle: Gizmochina

Xiaomi gibt an, dass bei der Verwendung auf Reinigungsmittel verzichtet werden kann. Dennoch soll das Küchengerät Bakterien und Pestizide, aber auch Schwermetalle und sogar Hormone entfernen können. Dabei kommt eine „lichtbasierte Wasserionenreinigung“ zum Einsatz, auch dürfen „hochenergetische Mikroblasen“ nicht fehlen (Quelle: Gizmochina).

Zum „Mijia Fruit and Vegetable Cleaning“ gibt es noch eine App, über die verschiedene Reinigungsprogramme für unterschiedliche Lebensmittel eingestellt werden können. Das Gerät hält sich dann an voreingestellte Zeitangaben. Bei Obst und Getreide reichen 6 Minuten, bei Gemüse sind 8 Minuten vorgesehen. Für Meeresfrüchte steht ein eigenes Programm bereit, das 15 Minuten läuft.

Xiaomis Obst- und Gemüsereiniger ab 57,35 Euro

Xiaomi hat seinen Küchenhelfer bislang nur angekündigt, aber noch nicht in den Verkauf gegeben. In den nächsten Tagen soll in China eine Crowdfunding-Kampagne zum Produkt gestartet werden. Der Verkaufspreis liegt umgerechnet bei 57,35 Euro, wenn sich Interessierte schon vorab für den Obst- und Gemüsereiniger entscheiden.

