Xiaomi macht es wirklich: Neue Smartwatch knöpft sich Samsung Galaxy Watch 6 vor

Die Gerüchteküche lag richtig. Xiaomi hat nun offiziell bestätigt, dass schon in Kürze mit der Watch 2 Pro eine neue Smartwatch vorgestellt wird. In dem kurzen Teaser-Video von Xiaomi wird auch das wichtigste Detail enthüllt. Samsung bekommt damit große Konkurrenz für die Galaxy Watch 6.

Xiaomi Facts

Xiaomi Watch 2 Pro läuft mit Wear OS

Xiaomi hat bisher Smartwatches gebaut, die mit einem eigenen Betriebssystem ausgestattet waren. Das ändert sich mit der Watch 2 Pro. Das chinesische Unternehmen hat nun nämlich offiziell für den 26. September 2023 die Vorstellung der neuen Smartwatch angekündigt. Gleichzeitig hat Xiaomi das wilde Gerücht bestätigt, dass die Smartwatch mit Wear OS als Betriebssystem läuft.

Für Xiaomi ist das ein echter Neuanfang und vergleichbar mit dem Wechsel von Samsung vor einigen Jahren. Bei der Galaxy Watch 4 ist Samsung nämlich von Tizen auf Wear OS umgestiegen. Seitdem läuft es für Samsung auf dem Smartwatch-Markt deutlich besser. Jetzt steigt auch Xiaomi um. Das dürfte in erster Linie die Xiaomi-Kundinnen und -Kunden freuen, denn damit dürfte die Zusammenarbeit mit den Android-Smartphones deutlich besser werden.

Zwischen Xiaomi und Samsung würde mit der Watch 2 Pro eine neue Rivalität ausbrechen. Besonders weil die neue Smartwatch von Xiaomi der Galaxy Watch 6 Classic sehr ähnlich sehen, gleichzeitig aber deutlich günstiger angeboten werden soll. Es könnte also ein echt spannender Zweikampf werden. Nachfolgend das Teaser-Video von Xiaomi:

Xiaomi Watch 2 Pro mit guter Ausstattung

Gerüchten zufolge soll die Xiaomi Watch 2 Pro ab 249 Euro verkauft werden. Dafür bekommt ihr ein hochauflösendes AMOLED-Display, viel Speicher, einen neuen Qualcomm-Prozessor und es soll dieses Mal sogar eine EKG-Funktion geben. Ob letztere Funktion wirklich in Deutschland aktiv sein wird, müssen wir abwarten. Medizinische Funktionen benötigen in jedem Land eine Zulassung. Auch Samsung hat für die Einführung in Deutschland damals sehr lange gebraucht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.