Asus knöpft sich Samsung vor: Neuer Patentstreit entbrannt

Zwischen den verschiedenen Smartphone-Herstellern kommt es immer wieder zu Patentstreitigkeiten. Viele Unternehmen bauen nämlich nicht nur Endgeräte, sondern entwickeln auch spezielle Technologien und patentieren diese. Verletzt ein anderes Unternehmen die Patente, wird geklagt. Genau das soll Asus jetzt mit Samsung gemacht haben.

ASUS Facts

Asus verklagt Samsung wegen 4G/5G-Patenten

Nachdem Asus zuletzt eher für Aufsehen gesorgt hat, als es plötzlich hieß, dass das taiwanische Unternehmen keine Zenfone-Smartphones mehr bauen möchte, was im Nachhinein dementiert wurde, soll Asus jetzt in einen Patentstreit mit Samsung verwickelt sein. Laut DigiTimes soll Asus Samsung wegen Patentverletzungen verklagt haben. Es geht um 4G- und 5G-Technologien. Der Schritt wurde gemacht, nachdem sich beide Unternehmen nicht auf eine Lizenzzahlung einigen konnten.

Asus hat mit der „Asus Technology Licensing and Innovative Sonic Limited“ mittlerweile ein eigenes Unternehmen gegründet, welches die Patente des Herstellers verwaltet und entsprechende Deals aushandelt oder Klagen anstrengt. In dem aktuellen Fall sind auch ganz neue Smartphones wie das Samsung Galaxy Z Flip 5 betroffen, berichtet SamMobile.

Viele Details sind zu dem aktuellen Fall zwischen Asus und Samsung noch nicht bekannt. Demnach ist auch noch nicht abzusehen, welche Erfolgschancen Asus hat und welche Folgen das für Samsung hätte.

Im Video könnt ihr euch die neuen Falt-Handys von Samsung anschauen:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Nokia hat BBK Electronics aus Deutschland vertrieben

Was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn sich zwei Parteien nicht einigen können, hat man zuletzt in Deutschland am Beispiel von BBK Electronics und den Marken Oppo, OnePlus, Vivo und Realme gesehen. Nokia hatte vor Gericht gewonnen und Verkaufsverbote erwirkt. Da sich auch nach langer Zeit nicht geeinigt werden konnte, hat BBK Electronics Deutschland mit seinen Marken komplett verlassen. Dazu wird es hoffentlich bei Asus und Samsung nicht kommen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.