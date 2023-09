Redmi Note 13 Pro+: Xiaomi lässt mit neuer Kamera die Muskeln spielen

Xiaomi wird schon bald mit den Redmi-Note-13-Smartphones eine große Auswahl an neuen Modellen auf den Markt bringen. Schon vor der offiziellen Präsentation rührt das chinesische Unternehmen die Werbetrommel und hat jetzt Fotos des Top-Modells mit 200-MP-Kamera veröffentlicht, die wirklich was hermachen.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ macht schöne Fotos

Nicht nur im High-End-Sektor sind gute Smartphone-Kameras mittlerweile ein Muss, auch in der Mittelklasse ist dieser Bereich nicht zu vernachlässigen. Deswegen bemüht sich Xiaomi auch von Generation zu Generation immer bessere Kameras zu verbauen und die Software zu optimieren. Auf Weibo hat Xiaomi nun erste Details zur Kamera und einige Fotos des kommenden Redmi Note 13 Pro+ veröffentlicht, die damit gemacht wurden. Nachfolgend könnt ihr euch die Fotos mit verschiedenen Filtern anschauen:

Der Filter „Warm Green“ soll die Grüntöne leicht unterstreichen. (Bildquelle: Xiaomi)

Der Filter „Forest Green“ soll das kräftige Grün unterstreichen. (Bildquelle: Xiaomi)

Bei diesem Foto kommt der Filter „Negative“ zum Einsatz. (Bildquelle: Xiaomi)

Der Filter „Vivid“ soll alle Farben deutlich hervorheben. (Bildquelle: Xiaomi)

Als kleinen Bonus, hat Xiaomi zudem ein Foto veröffentlicht, welches in der Nacht aufgenommen wurde:

Dieses Foto soll die Low-Light-Fähigkeiten des Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ zeigen. (Bildquelle: Xiaomi)

Alle Fotos nutzen die neue 200-MP-Kamera mit Optimierungen an der Software. Wenn die Fotos am Ende wirklich so gut werden, dann hat zumindest das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ eine ziemlich gute Kamera an Bord.

Wenn ihr ein Xiaomi-Handy besitzt, könnt ihr es so optimieren:

Xiaomi setzt auf Samsung-Sensor

Xiaomi hat auch schon verraten, welcher Hauptsensor im Redmi Note 13 Pro+ zum Einsatz kommt. Es handelt sich um den „Samsung HP3 Discovery Edition“-Sensor mit einer Auflösung von 200 MP und sowohl optischer als auch elektronischer Bildstabilisierung. Dieser soll sich durch eine Blende von f/1.65 sowohl für die Aufnahme am Tag als auch in der Nacht eignen. Bleibt zu hoffen, dass die Endkonsumenten auch solche schönen Fotos damit machen können. Am 21. September 2023 findet die offizielle Präsentation statt.

